Cette décision de la CJUE nous montre l'inverse, en établissant que l'ouverture ne peut plus être sélective ou arbitraire, même pour des fonctionnalités non essentielles. La Cour reconnaît ainsi l'importance fondamentale de l'accès aux plateformes dominantes pour les entreprises tierces, et qu'elles sont la clé d'entrée sur des marchés entiers pour les développeurs indépendants.