Les systèmes de dashcam peuvent être divisés en trois grandes catégories. Nous avons d'abord les dashcam à objectif unique ou monocanal, pour filmer un unique angle de vue. Ensuite, les dashcam à double objectif permettent de surveiller en même temps l'avant et l'arrière du véhicule, avec parfois des fonctions d'aide au stationnement grâce à une caméra de recul. Enfin, bien qu'elles ne soient pas les plus répandues, certaines dashcam couvrent un angle de 360 degrés pour une vision panoramique de ce qu'il peut se passer autour de nous.

Il existe de nombreux modèles et faire son choix peut se révéler difficile ; voici donc les critères que vous devez considérer avant d'acheter votre dashcam.

Les dashcam fonctionnent avec une carte SD, sur laquelle sont enregistrés les rushs vidéo. Cependant, il peut être désagréable de devoir retirer la carte SD chaque fois que l'on veut récupérer ou consulter un enregistrement. C'est pourquoi il vaut mieux ne pas négliger la connectivité de la dashcam et son appairage avec un smartphone, pour une meilleure praticité.

Les options les plus courantes sont le Bluetooth et le Wi-Fi. Le premier a l'avantage de pouvoir être utilisé n'importe où. Cependant, il ne s'agit pas toujours d'une solution très efficace en matière d'expérience utilisateur. Le Wi-Fi est de plus en plus répandu pour faire communiquer la dashcam à un smartphone. Seul hic : si votre mobile est connecté à un autre réseau Wi-Fi accessible (celui de votre domicile par exemple), il peut revenir automatiquement sur celui-ci plutôt que sur le réseau de la dashcam, car il détecte que la connexion n'apporte pas d'accès à internet.

Certains modèles, souvent plus chers, sont aussi compatibles 4G, mais nécessitent une carte SIM activée. Le budget requis gonfle alors automatiquement, puisqu'un abonnement mensuel doit être souscrit (il existe des forfaits spéciaux objets connectés à des tarifs plus abordables que pour les smartphones). Les dashcam 4G ont plusieurs avantages : enregistrement des séquences vidéo dans le cloud, hotspot pour partager la connexion avec les occupants du véhicule, kit mains libres pour les appels…

Les fonctionnalités de la dashcam

Certaines sont d'ordre pratique, d'autres permettent d'améliorer l'expérience utilisateur ou de rendre les documents vidéo plus pertinents pour servir de preuves à l'assurance ou à la justice ; les fonctionnalités apportent des avantages indéniables au concept de base de la dashcam.

L'accéléromètre

Il permet de détecter les chocs et autres mouvements de la voiture. La dashcam comprend alors qu'un événement imprévu est en train de se produire et enclenche la sauvegarde de la séquence filmée. Le capteur de gravité, souvent nommé G-Sensor sur la fiche technique des constructeurs, fait partie de l'accéléromètre.

La vision nocturne

Elle est indispensable s'il vous arrive de rouler de nuit. Cela peut notamment se produire en hiver, lorsque les journées sont plus courtes.

Le GPS

Il permet de localiser le lieu d'un enregistrement et de mémoriser les informations dans les métadonnées de la vidéo. De plus, il peut être très important dans certains cas pour renforcer la pertinence d'un enregistrement devant son assureur ou un juge.

Le mode stationnement

Il permet à la dashcam de se mettre en marche automatiquement lorsque la voiture démarre, et de se mettre en veille lorsque l’on éteint le moteur. L'appareil peut aussi détecter des mouvements suspects autour de la voiture. Couplé avec une dashcam à vision nocturne et capable de filmer l'intérieur de l'habitacle, ce mode est utile contre les actes de vandalisme et les vols.

Certaines dashcam proposent une fonction d'aide au stationnement qui agit comme une caméra de recul. Au lieu d'utiliser vos rétroviseurs ou de vous retourner, vous pouvez visionner l'écran de la dashcam à l'avant, qui affiche ce que filme la caméra arrière. Des modèles proposent de grands écrans de 10 pouces environ qui prennent la forme d'un rétroviseur, pour assurer un meilleur confort de vision.

La focale

La focale et la taille du capteur de la dashcam vont déterminer l'angle de vision de celle-ci. Un champ de vision trop élargi peut avoir comme conséquence une distorsion de l'image, et donc une perte d’information sur l’enregistrement. Il ne s'agit ainsi pas de choisir le modèle proposant le plus grand champ de vision. La vision à 180 degrés est supportée par quelques références, mais est loin d'être obligatoire. 160 ou 170 degrés sont alors largement suffisants ; le risque est faible de perdre des éléments d'information avec de tels angles.