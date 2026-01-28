Dans la continuité de la stratégie adoptée avec l’ID.2, finalement rebaptisée ID.Polo, la prochaine évolution du SUV ID.4 devrait elle aussi renouer avec une appellation emblématique de la marque, en prenant donc le nom d’ID.Tiguan.

Pour le constructeur, il s’agit d’un retour assumé à son héritage automobile, les clients de Volkswagen se montrant peu réceptifs aux dénominations numériques jugées trop impersonnelles, et demeurant largement attachés aux noms historiques qui ont fait (et continuent de faire) le succès de la marque.

Un relooking qui va venir gommer certains défauts inhérents au premier modèle, avec notamment une nouvelle version qui devrait être plus anguleuse, dotée de nouvelles poignées de porte, d'une nouvelle chimie de batterie, d'un avant retravaillé, d'un bandeau plus marqué au niveau du coffre, sans oublier un intérieur qui (re)fait la part belle aux boutons, pour là encore, renouer avec l'héritage automobile.

C'est le cas également de la petite citadine ID.Polo, avec un retour en arrière pleinement assumé, et un ID.Tiguan qui aura donc pour mission de « rassurer » les automobilistes, avec une appellation plus authentique.

Toujours dans cet esprit de retour aux sources, à terme, l'ID.Golf viendra prendre la place de l'ID.3, le constructeur ayant dans l'idée de créer une gamme alternative de ce qui a fait son succès sur le marché thermique, mais en version zéro émission.