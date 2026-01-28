Volkswagen va procéder en fin d'année au relooking de son SUV électrique ID.4, et promet d'optimiser certains aspects pointés du doigt par les clients. À cela s'ajoutera aussi une toute nouvelle appellation, aux accents « classiques ».
Volkswagen poursuit son virage pour sa gamme électrique ID. Adieu les dénominations numériques comme ID.3 ou ID.4, place à un retour aux appellations classiques, précédées du préfixe ID, à l'image de la future ID.Polo. Ce revirement, annoncé fin 2025, vise à simplifier l'offre, mais aussi, et surtout, à raviver l'héritage de la marque. Un pas en arrière pour mieux accélérer ?
Après l'ID.Polo… l'ID.Tiguan, pour renouer avec l'ADN de la marque !
En effet, la transition électrique de Volkswagen amorcée ces dernières années, bien que très ambitieuse, ne fut pas une partie de plaisir pour le constructeur allemand, notamment en ce qui concerne son ID.3, avec des débuts pour le moins laborieux. La gamme électrique du constructeur est également composée d'une ID.4, d'une ID.5, sans oublier la berline ID.7 et l'ID.Buzz, inspiré de l'intemporel Combi.
En 2025, le groupe a livré près de 9 millions de véhicules dans le monde (en légère baisse de 0,5%), mais avec une part de marché « à un niveau record » en Europe, les modèles VW T-Roc et VW Tiguan occupant chacun la première place sur leur segment. Et c'est précisément sur ce même Tiguan que VW va rediriger sa gamme électrique selon Autonews.
Le Volkswagen ID.Tiguan à la rescousse !
Dans la continuité de la stratégie adoptée avec l’ID.2, finalement rebaptisée ID.Polo, la prochaine évolution du SUV ID.4 devrait elle aussi renouer avec une appellation emblématique de la marque, en prenant donc le nom d’ID.Tiguan.
Pour le constructeur, il s’agit d’un retour assumé à son héritage automobile, les clients de Volkswagen se montrant peu réceptifs aux dénominations numériques jugées trop impersonnelles, et demeurant largement attachés aux noms historiques qui ont fait (et continuent de faire) le succès de la marque.
Un relooking qui va venir gommer certains défauts inhérents au premier modèle, avec notamment une nouvelle version qui devrait être plus anguleuse, dotée de nouvelles poignées de porte, d'une nouvelle chimie de batterie, d'un avant retravaillé, d'un bandeau plus marqué au niveau du coffre, sans oublier un intérieur qui (re)fait la part belle aux boutons, pour là encore, renouer avec l'héritage automobile.
C'est le cas également de la petite citadine ID.Polo, avec un retour en arrière pleinement assumé, et un ID.Tiguan qui aura donc pour mission de « rassurer » les automobilistes, avec une appellation plus authentique.
Toujours dans cet esprit de retour aux sources, à terme, l'ID.Golf viendra prendre la place de l'ID.3, le constructeur ayant dans l'idée de créer une gamme alternative de ce qui a fait son succès sur le marché thermique, mais en version zéro émission.