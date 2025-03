En 2025, l'allemand BMW devrait lancer les premiers véhicules issus de sa nouvelle plateforme Neue Klasse. Il s'agit là de l'un des plus grands défis modernes pour le groupe, avec une nouvelle plateforme dédiée aux voitures électriques qui devrait être emmenée par les nouvelles iX3 et i3. Au total, six nouveaux modèles devraient être lancés d'ici 2026.