La production de véhicules électriques explose en Allemagne

Une offre qui explose également du côté de BMW et sa i3 , un modèle de 10 ans (déjà) mais dont la production a augmenté de 68 % depuis le début de l'année. Enfin, Tesla, grâce à sa future Gigafactory berlinoise, participera évidemment à rythmer le marché. Si on ne sait pas encore quand elle sortira de terre, la structure sera en mesure de produire 500 000 nouveaux véhicules électriques par an. Et avec près d'1,25 milliards d'aides publiques pour les acheteurs d'électriques en 2021, ce ne sont pas les Allemands qui devraient faire baisser la demande, loin de là.