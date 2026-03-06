Les optiques bénéficient elles aussi de diverses optimisations, sans oublier un logo arrière (désormais lumineux !) placé dans un nouveau bandeau transversal.

La nouvelle Cupra Born se veut encore plus sportive, avec de nouvelles prises d'air, des inserts cuivre, une nouvelle gamme de jantes. Les évolutions apportées par la marque ne se limitent toutefois pas au seul style extérieur.