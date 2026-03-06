Le groupe Volkswagen consent à donner un petit coup de frais à la Cupra Born, cousine de l'ID.3, avec quelques modifications d'ordre esthétique bien sûr, mais pas seulement.
Compacte, nerveuse et résolument tournée vers la performance électrique, la Cupra Born s’offre aujourd’hui un léger relooking. Sans bouleverser la recette originelle, la petite espagnole survoltée peaufine son style et ses équipements. De quoi rester dans la course sur un marché des voitures électriques toujours plus compétitif.
La nouvelle Cupra Born dévoilée
Cinq ans après son lancement (en 2021 donc), la Cupra Born évolue en une nouvelle version dite « restylée ». La petite compacte en profite notamment pour adopter les derniers codes stylistiques de la marque, avec notamment le désormais célèbre « Shark Nose » à l'avant.
Les optiques bénéficient elles aussi de diverses optimisations, sans oublier un logo arrière (désormais lumineux !) placé dans un nouveau bandeau transversal.
La nouvelle Cupra Born se veut encore plus sportive, avec de nouvelles prises d'air, des inserts cuivre, une nouvelle gamme de jantes. Les évolutions apportées par la marque ne se limitent toutefois pas au seul style extérieur.
Des évolutions à bord et technologiques
À bord, la Cupra Born millésime 2026 adopte un écran tactile de 12,9 pouces associé à une instrumentation numérique de 10,25 pouces, contre 5,3 pouces sur la version actuelle.
Le système d’exploitation repose désormais sur une base Android, donnant accès à une boutique d’applications. Le volant retrouve par ailleurs plusieurs boutons physiques, un choix assumé par Volkswagen, que l’on devrait également retrouver sur la future Volkswagen ID. Polo. Les sièges baquets sont désormais de série, tandis que divers ajustements ont été apportés afin d’améliorer le confort et la qualité générale.
Côté technologies embarquées, la compacte profite de la fonction Travel Assist en version 3.0, d’une évolution de ses aides à la conduite et de l’arrivée du mode One Pedal. Tous les modèles disposent d’une recharge AC de 11 kW, tandis que les versions équipées de la batterie de 79 kWh peuvent atteindre jusqu’à 185 kW en recharge rapide.
Dans la gamme, la finition Plus remplace désormais la One. Elle embarque un moteur de 190 ch (contre 204 ch auparavant), conserve une batterie similaire et voit son autonomie légèrement progresser pour atteindre environ 450 km.
Les conducteurs en quête d’une plus grande endurance pourront se tourner vers la version V Endurance, forte d’un moteur de 231 ch associé à une batterie de 79 kWh, pour près de 600 km d’autonomie. Enfin, les amateurs de performances pourront opter pour la déclinaison VZ, dont la puissance grimpe à 326 ch.
La production de cette nouvelle Cupra Born devrait débuter au deuxième trimestre 2026 dans l’usine Volkswagen de Zwickau, en Allemagne. Son lancement commercial est attendu dans la foulée, avec une arrivée sur le marché prévue donc pour l’été.
A noter que cette nouvelle compacte électrique devrait être éligible au bonus « coup de pouce » en France, tout comme l'Alpine A290.