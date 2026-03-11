Le groupe Volkswagen n'est pas peu fier d'annoncer avoir franchi le cap des quatre millions de véhicules électriques livrés (dont 2 millions de véhicules badgés Volkswagen).
Il y a quelques jours, la marque Volkswagen confirmait avoir passé le cap des 2 millions de voitures électriques vendues. Treize ans après les débuts de la petite e-up! électrique, la marque a progressivement musclé son offre électrique, avec une ID.3 venant récemment incarner le deux millionième véhicule livré. Comme un symbole.
La marque Volkswagen représente à elle seule la moitié du total de livraisons du groupe
Et si la marque Volkswagen totalise près de deux millions de véhicules électriques livrés, le groupe confirme aujourd'hui avoir passé le cap des 4 millions de véhicules zéro émission vendus dans le monde.
La majorité des quatre millions de véhicules électriques livrés à ce jour (77%) sont produits en Europe, au travers de 11 sites de production.
« Sur le seul marché des véhicules particuliers, les marques du Groupe proposent plus de 30 modèles 100 % électriques, des compactes aux SUV haut de gamme », indique Volkswagen. À cela s'ajoute une gamme de camions et de fourgons électriques via Scania, MAN…
Des ventes également portées par Audi et Skoda
Dans le détail, si les Volkswagen ID.4 et Volkswagen ID.5 dominent largement les débats aux côtés de la Volkswagen ID.3 (avec respectivement environ 900 000 et 628 000 unités écoulées), c’est l’Audi Q4 e‑tron qui s’empare de la troisième marche du podium avec quelque 387 000 ventes.
Le SUV électrique Škoda Enyaq a lui aussi trouvé son public, totalisant plus de 352 000 exemplaires, devant les Audi e‑tron et Audi Q8 e‑tron (255 000 ventes cumulées) ainsi que la Porsche Taycan, qui atteint pour sa part les 177 000 unités.
À noter également la belle performance du Volkswagen ID. Buzz. Héritier moderne du mythique Volkswagen Combi, le van électrique séduit lui aussi les amateurs de mobilité alternative, avec plus de 132 000 exemplaires déjà écoulés. De son côté, la Volkswagen e‑Golf, retirée du catalogue, s’est vendue à plus de 152 000 unités.
Précisons que l'Europe, la Chine et les États-Unis totalisent 95% des livraisons de véhicules électriques du Groupe, et que plus de deux tiers des véhicules électriques produits par l'entreprise ont été livrés en Europe (68%).
En 2026, le Groupe Volkswagen confirme sa volonté d'étoffer encore plus son portefeuille. Le constructeur s'apprête en effet à lancer plus de 20 nouveaux modèles sur le marché, dont la moitié seront 100 % électriques.