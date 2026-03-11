La majorité des quatre millions de véhicules électriques livrés à ce jour (77%) sont produits en Europe, au travers de 11 sites de production.

« Sur le seul marché des véhicules particuliers, les marques du Groupe proposent plus de 30 modèles 100 % électriques, des compactes aux SUV haut de gamme », indique Volkswagen. À cela s'ajoute une gamme de camions et de fourgons électriques via Scania, MAN…