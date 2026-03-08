À l'occasion d'une présentation destinée aux salariés de l'usine de Wolfsburg, Volkswagen a glissé une esquisse de la prochaine génération (électrique) de Golf.
Depuis quelques mois déjà, Volkswagen a entrepris un nouveau virage dans sa course à l'électrique, avec la remise à plat des appellations de sa gamme zéro émission. Adieu les appellations numériques accolées aux deux lettres « ID », au profit du retour de certains patronymes emblématiques, avec une volonté claire de simplifier la lecture de la gamme, et capitaliser accessoirement sur des noms à très forte notoriété.
La future ID.Golf électrique en filigrane
En septembre dernier, la petite ID.2 se transformait, pour devenir l'ID.Polo. De son côté, le futur ID.4 devrait emprunter l'appellation ID.Tiguan. Une manière pour le groupe de rétablir un lien entre ses modèles électriques, et leurs équivalents thermiques toujours très populaires.
Ce n'est pas un secret, pour sa neuvième génération, l'indémodable Golf deviendra électrique. Lors d'une récente présentation à Wolfsburg, Volkswagen a tenu à en dévoiler davantage concernant ce modèle (très attendu) à venir.
Evidemment, les détails sont encore très flous, mais on devine aisément les contours de celle qui devrait être baptisée ID.Golf, et qui devrait donc fusionner avec l'actuelle ID.3. Récemment, le constructeur allemand annonçait avoir livré son deux millionième véhicule électrique, 13 ans après avoir foulé le marché avec sa petite e-Up!.
Pas avant 2030 au mieux ?
Il faudra toutefois faire preuve d’une (très) grande patience avant de découvrir cette neuvième génération de Golf. Selon plusieurs sources, divers retards (notamment liés au développement de la plateforme SSP) pourraient repousser son arrivée aux alentours de 2030… voire 2031.
Il ne s’agira évidemment pas d’un simple restylage de l’actuelle Golf 8, mais bien d’un modèle entièrement repensé, incarnant une toute nouvelle génération.
D’ici là, une question demeure : Volkswagen conservera-t-il encore l’appellation « ID. » pour ses modèles électriques, ou la marque reviendra-t-elle à des noms plus traditionnels ? La future compacte zéro émission pourrait ainsi tout simplement s’appeler… Volkswagen Golf.
Rappelons toutefois que la prochaine génération de Volkswagen Golf ne sera pas exclusivement électrique, loin de là. Si une version 100% électrique est bien prévue, la compacte allemande (apparue pour la première fois en 1974) devrait également être proposée avec des motorisations thermiques, ainsi qu’en version hybride.