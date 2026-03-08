Il faudra toutefois faire preuve d’une (très) grande patience avant de découvrir cette neuvième génération de Golf. Selon plusieurs sources, divers retards (notamment liés au développement de la plateforme SSP) pourraient repousser son arrivée aux alentours de 2030… voire 2031.

Il ne s’agira évidemment pas d’un simple restylage de l’actuelle Golf 8, mais bien d’un modèle entièrement repensé, incarnant une toute nouvelle génération.

D’ici là, une question demeure : Volkswagen conservera-t-il encore l’appellation « ID. » pour ses modèles électriques, ou la marque reviendra-t-elle à des noms plus traditionnels ? La future compacte zéro émission pourrait ainsi tout simplement s’appeler… Volkswagen Golf.

Rappelons toutefois que la prochaine génération de Volkswagen Golf ne sera pas exclusivement électrique, loin de là. Si une version 100% électrique est bien prévue, la compacte allemande (apparue pour la première fois en 1974) devrait également être proposée avec des motorisations thermiques, ainsi qu’en version hybride.