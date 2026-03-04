Conscient du phénomène, le constructeur allemand explore des pistes pour en atténuer les effets. Un brevet récemment déposé évoque la recréation artificielle de repères sensoriels à bord, afin d’aider le cerveau à mieux interpréter accélérations et décélérations.

Parmi les solutions avancées, on retrouve un système de ventilation capable d’adapter en temps réel le flux d’air pour simuler une sensation de mouvement, mais aussi un éclairage d’ambiance évolutif, changeant de couleur ou de motifs selon la vitesse.

Mercedes ne se limite pas aux flèches et motifs pour indiquer les virages, puisque le constructeur évoque aussi le code couleur, avec l’exemple le plus évident du rouge pour le freinage. Le brevet mentionne même un plafond à LED, qui pourrait, en plus d'atténuer le mal des transports, offrir un rendu visuel original.

Si le brevet propose des idées intéressantes, leur application nécessiterait toutefois de multiplier les aérations et lumières pour chaque place, ce qui pourrait rendre la solution particulièrement coûteuse. En attendant, les conseils restent classiques, à savoir ouvrir la fenêtre et garder le regard sur l’horizon pour se soulager.