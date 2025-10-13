Vous n'avez pas pu y échapper, l'intelligence artificielle s’impose désormais dans notre quotidien, transformant notre manière de travailler, de communiquer et de nous déplacer. Des outils comme ChatGPT ou Gemini franchissent d'ailleurs les frontières du numérique pour s’intégrer à des objets concrets. L’exemple le plus récent : les progrès de Gemini à bord d'une voiture Mercedes, qui promet une expérience de conduite plus intelligente et personnalisée que jamais.