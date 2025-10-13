Révélée en janvier dernier, la collaboration entre Google Cloud et Mercedes-Benz a pour objectif d’intégrer Gemini au MBUX Virtual Assistant, le système multimédia et vocal de la marque, qui équipera notamment la prochaine génération de Mercedes CLA.
Vous n'avez pas pu y échapper, l'intelligence artificielle s’impose désormais dans notre quotidien, transformant notre manière de travailler, de communiquer et de nous déplacer. Des outils comme ChatGPT ou Gemini franchissent d'ailleurs les frontières du numérique pour s’intégrer à des objets concrets. L’exemple le plus récent : les progrès de Gemini à bord d'une voiture Mercedes, qui promet une expérience de conduite plus intelligente et personnalisée que jamais.
Gemini s'installe (aussi) à bord des Mercedes
Une collaboration étroite entre le groupe allemand et le géant américain qui permet notamment à Gemini de se montrer autrement plus naturel que son prédécesseur, avec une fluidité particulièrement bluffante. Gemini se présente comme un véritable saut générationnel dans le domaine des assistants numériques.
Grâce à sa capacité à comprendre le contexte, à se souvenir des échanges précédents et à dialoguer en langage naturel, il vise à redéfinir la relation entre l’humain et la machine.
Dans une vidéo de démonstration diffusée conjointement par Google et Mercedes-Benz, Magnus Östberg, Chief Software Officer du constructeur allemand, et Steve Basra, Head of Automotive chez Google Cloud, parcourent le campus de Google à bord d’une Mercedes CLA animée par Gemini.
Une interaction plus fluide, plus naturelle, plus riche
L’assistant y démontre toute l’étendue de ses performances : il transforme la conduite en une conversation fluide et intuitive, où le conducteur n’a plus besoin de toucher l’écran ni d’utiliser des commandes précises pour interagir avec le système.
Magnus Östberg demande notamment à la Mercedes CLA de le guider vers une adresse précise. Sans avoir à réactiver l’assistant, il enchaîne ensuite avec une nouvelle requête : « Indique-moi quelques cafés sur le trajet. » Gemini réagit immédiatement, affichant une liste d’options et allant même jusqu’à recommander un établissement en particulier, démontrant ainsi sa capacité à poursuivre une conversation naturelle.
Et quand on lui demande si le café propose également des produits de boulangerie, Gemini puise directement dans les informations de Google Maps pour fournir une réponse précise, parfaitement contextualisée, et démontrer sa faculté à combiner compréhension du langage naturel et accès instantané à des données en temps réel.
Dans un même ordre d'idée, quand on lui demande de trouver un bon restaurant italien, Gemini ne se contente pas de trouver l’établissement : il propose également de passer un appel pour confirmer les informations, agissant ainsi de manière proactive et contextuelle.
Rappelons que Google a annoncé cet été le remplacement de son Google Assistant par Gemini, notamment sur sa plateforme domotique, mais aussi sur smartphones et dans les systèmes embarqués. La Mercedes CLA sera la première à embarquer Gemini de manière native, avec un lancement prévu à la fin de cette année 2025 aux États-Unis.
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google