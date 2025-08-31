L'AMG GT XX combine trois moteurs à flux axial et une batterie haute performance refroidie directement. L’essieu arrière reçoit deux moteurs couplés à un onduleur et à un réducteur chacun. L’avant dispose d’un moteur supplémentaire qui fournit de la puissance ou de la traction en cas de besoin. Les moteurs offrent une densité de puissance environ trois fois supérieure à celle des moteurs électriques traditionnels et utilisent un tiers de l’espace.

La batterie contient plus de 3 000 cellules cylindriques NCMA. L’huile non conductrice régule la température de chaque cellule pour maintenir un rendement continu élevé. La tension dépasse 800 V, ce qui diminue le poids et raccourcit les temps de charge. Mercedes a atteint une puissance moyenne de 850 kW sur la borne Alpitronic du circuit, bien au-delà des infrastructures actuelles. En cinq minutes, la voiture récupère suffisamment d’énergie pour 400 km.

Le concept a maintenu une vitesse constante de 300 km/h sur 3 177 tours du circuit, soit 12,68 km par tour. Les pilotes se sont relayés toutes les deux heures. La distance totale parcourue par chaque voiture a été de 40 075 km en 7 jours, 13 heures, 24 minutes et 7 secondes. Les véhicules ont franchi la ligne d’arrivée à seulement 25 km l’un de l’autre. Chaque jour, la moyenne a dépassé 5 300 km, et le record de 24 heures a été établi à 5 479 km, soit 1 518 km de plus que le précédent record.

George Russell, pilote Mercedes-AMG F1, a déclaré : « Les moteurs à flux axial réagissent aussi rapidement qu’une transmission de Formule 1 et permettent une endurance jamais atteinte avec des moteurs à combustion ».

Le concept a donc démontré que la combinaison de trois moteurs et d’une batterie refroidie directement assure un fonctionnement continu extrême et des charges ultra-rapides répétables. Cette architecture servira de base à la prochaine plateforme haute performance AMG.EA.