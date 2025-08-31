Mercedes a battu un record mondial avec son prototype électrique AMG GT XX. Sur la piste de Nardò, en Italie, le coupé a parcouru plus de 40 000 kilomètres en moins de huit jours. L'occasion pour le constructeur de valider plusieurs innovations destinées à ses prochains modèles sportifs.
- Mercedes a battu un record mondial avec son prototype électrique AMG GT XX en parcourant plus de 40 000 km en moins de huit jours.
- Le prototype a établi 25 records, dont 5 479 km en 24 heures, à une moyenne proche de 300 km/h.
- Cette performance valide les innovations techniques de Mercedes pour sa future plateforme électrique AMG.EA, avec des moteurs à flux axial et une batterie haute performance.
Pendant que certains d'entre nous se dorait la pilule au soleil ou bullait à l'ombre, Mercedes a fait ses devoirs de vacances et lancé son prototype AMG GT XX sur l’anneau de vitesse de Nardò. Une semaine durant, le coupé électrique de plus de 1 000 chevaux a enchaîné les relais sans interruption. Les pilotes se sont relayés jour et nuit à une allure proche de 300 km/h. La distance totale atteinte s’élève à 40 075 kilomètres en sept jours, ce qui correspond à un tour complet de la Terre. La Fédération internationale de l’automobile a validé 25 records sur la période, dont 5 479 kilomètres couverts en 24 heures à une moyenne très proche de 300 km/h. Cette campagne a servi à éprouver en conditions extrêmes les composants de la future plateforme AMG.EA, qui doit soutenir la prochaine génération de modèles électriques haut de gamme de la marque.
Les solutions techniques pour rendre possible une telle distance
L'AMG GT XX combine trois moteurs à flux axial et une batterie haute performance refroidie directement. L’essieu arrière reçoit deux moteurs couplés à un onduleur et à un réducteur chacun. L’avant dispose d’un moteur supplémentaire qui fournit de la puissance ou de la traction en cas de besoin. Les moteurs offrent une densité de puissance environ trois fois supérieure à celle des moteurs électriques traditionnels et utilisent un tiers de l’espace.
La batterie contient plus de 3 000 cellules cylindriques NCMA. L’huile non conductrice régule la température de chaque cellule pour maintenir un rendement continu élevé. La tension dépasse 800 V, ce qui diminue le poids et raccourcit les temps de charge. Mercedes a atteint une puissance moyenne de 850 kW sur la borne Alpitronic du circuit, bien au-delà des infrastructures actuelles. En cinq minutes, la voiture récupère suffisamment d’énergie pour 400 km.
Le concept a maintenu une vitesse constante de 300 km/h sur 3 177 tours du circuit, soit 12,68 km par tour. Les pilotes se sont relayés toutes les deux heures. La distance totale parcourue par chaque voiture a été de 40 075 km en 7 jours, 13 heures, 24 minutes et 7 secondes. Les véhicules ont franchi la ligne d’arrivée à seulement 25 km l’un de l’autre. Chaque jour, la moyenne a dépassé 5 300 km, et le record de 24 heures a été établi à 5 479 km, soit 1 518 km de plus que le précédent record.
George Russell, pilote Mercedes-AMG F1, a déclaré : « Les moteurs à flux axial réagissent aussi rapidement qu’une transmission de Formule 1 et permettent une endurance jamais atteinte avec des moteurs à combustion ».
Le concept a donc démontré que la combinaison de trois moteurs et d’une batterie refroidie directement assure un fonctionnement continu extrême et des charges ultra-rapides répétables. Cette architecture servira de base à la prochaine plateforme haute performance AMG.EA.
Un marathon électrique pensé comme une répétition grandeur nature
Le programme s’est déroulé comme une course d’endurance. Dix‑sept pilotes se sont relayés, avec des sessions de deux heures chacun. Les stands assuraient la recharge et le changement de pneus, tandis qu’Affalterbach supervisait la mécanique à distance. Michelin et Alpitronic participaient sur place à l’assistance technique. Malgré une chaleur qui dépassait régulièrement les 35 °C, les deux voitures ont tenu sans incident majeur. À l’arrivée, après plus de 3 100 tours, elles se sont arrêtées pratiquement ensemble, avec un écart de seulement 25 km.
Parmi les 25 records établis figure celui de la distance couverte en 24 heures. Le précédent se situait sous les 4 000 kilomètres. L’AMG GT XX a franchi 5 479 km en 24 heures, soit plus de 1 500 de mieux. La cadence quotidienne dépassait en moyenne les 5 300 km parcourus, avec un maintien constant de 300 km/h. Cette performance valide la solidité de la batterie comme la fiabilité du système de refroidissement.
Mercedes considère ce test comme une étape dans le développement de sa plateforme AMG.EA. Les enseignements de Nardò doivent alimenter les modèles électriques hautes performances qui entreront en production l’an prochain. Markus Schäfer, membre du conseil d’administration du groupe, a salué « l’exploit de toute une équipe qui a montré ce que la propulsion électrique peut offrir à long terme ».