Le constructeur chinois prévoit d'étendre ses stations "Flash Charging" hors de Chine d'ici fin 2026, après un déploiement massif sur son marché domestique. L'objectif : une charge en moins de 10 minutes pour faire des centaines de kilomètres.
BYD ne se contente plus de fabriquer des véhicules électriques. Le groupe chinois s'engage désormais dans la construction d'une infrastructure de recharge à grande échelle. Bien évidemment, l'entreprise a l'ambition d'exporter ce réseau sur d'autres marchés. Li Yunfei, l'un des cadres dirigeants de l'entreprise, a confirmé que la technologie baptisée "Flash Charging" serait proposée hors de Chine avant la fin de l'année 2026.
Un principe technique fondé sur le stockage embarqué
La particularité de ces bornes réside dans leur conception. Chaque station intègre une batterie de stockage d'une capacité comprise entre 200 et 300 kWh. Ce réservoir intermédiaire permet d'alimenter les véhicules sans solliciter brutalement le réseau électrique local. Le système évite ainsi les pics de demande qui peuvent survenir lorsque plusieurs véhicules se rechargent simultanément, et réduit la nécessité de renforcer les infrastructures électriques existantes.
Les bornes fonctionnent avec une puissance de 1500 kW sous une tension de 1000 V, ce qui les place parmi les dispositifs de recharge les plus puissants actuellement en cours de déploiement dans le monde.
De grandes ambitions en Chine
Sur le territoire chinois, BYD a fixé un objectif de 20 000 stations opérationnelles d'ici décembre 2026. Environ 18 000 d'entre elles seront installées dans des lieux déjà fréquentés par les automobilistes, centres commerciaux, parkings, zones d'activité, grâce à des partenariats avec des exploitants locaux. Les 2 000 stations restantes seront positionnées le long des grands axes routiers.
Début mars 2026, le constructeur indiquait avoir achevé l'installation de 4 239 stations. Il prévoit que les 1000 premières stations autoroutières seront accessibles avant le 1er mai 2026. Dans les grandes agglomérations, BYD vise une couverture telle que 90 % des conducteurs se trouvent à moins de cinq kilomètres d'une borne.
Des temps de charge largement réduits
Associées aux véhicules équipés de la deuxième génération de batterie Blade, comme le Denza Z9 GT ou le Yangwang U7, ces bornes permettent de passer de 10 % à 70 % de charge en environ cinq minutes. Une recharge de 10 % à 97 % nécessiterait quant à elle près de neuf minutes dans des conditions normales, là ou Xpeng promet de passer de 10 à 80% en 12 minutes.
BYD met également en avant les performances de son système par temps froid. Selon les tests communiqués par le constructeur, après une exposition prolongée à -30 °C pendant vingt-quatre heures, la batterie serait capable de passer de 20 % à 97 % en douze minutes.
Si ces chiffres se confirment en conditions réelles, ils pourraient répondre à l'une des principales réticences des automobilistes dans les régions soumises à des hivers rigoureux. C'est le cas notamment au Canada ou dans les pays scandinaves.
Une croissance des ventes insolente pour BYD
Ce déploiement à l'étranger s'inscrit dans un contexte de progression marquée des ventes internationales de BYD. En février 2026, le groupe a vendu plus de 100 000 véhicules hors de Chine, soit une hausse de 41,4 % sur un an. L'entreprise vise 1,3 million de véhicules vendus à l'international sur l'ensemble de l'année 2026, contre 1,05 million en 2025.
Pour accompagner cette croissance, BYD prévoit d'implanter ses bornes de recharge rapide dans les régions où il construit déjà des usines d'assemblage, notamment en Thaïlande, au Brésil et en Hongrie. L'idée est de proposer simultanément le véhicule et l'infrastructure qui l'accompagne, en constituant un écosystème intégré destiné à faciliter la transition des automobilistes vers l'électrique.