BYD déploie en octobre son programme de certification pour véhicules électriques d'occasion en France. Chaque voiture certifiée garantit un état de batterie minimum de 90%.
Le succès de la seconde main fait envie au constructeur chinois. BYD se lance dans l'occasion électrique française et déploiera son label « Certified Pre-Owned » dès octobre 2025. Trois ans seulement après son installation sur le territoire, la marque anticipe les premiers retours de véhicules en fin de contrat de leasing. BYD veut structurer la revente de ses voitures électriques d'occasion tout en rassurant les acheteurs sur l'état réel des batteries.
La progression s'accélère fortement. BYD a immatriculé 1 996 voitures d'occasion sur les huit premiers mois de 2025. Un chiffre qui explose comparé aux 260 unités vendues à fin août 2024. Parmi ces véhicules, 1 760 modèles avaient moins d'un an d'âge. Selon Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD, « le marché de l'occasion joue un rôle de plus en plus important, à mesure que davantage de clients profitent de ses avantages financiers pour passer aux véhicules à énergies nouvelles. Nous sommes convaincus que BYD Certified Pre-Owned contribuera largement à cette transition ».
BYD inspecte chaque véhicule d'occasion sur 179 points de contrôle
Chaque voiture passe dans les mains des techniciens pour un examen approfondi. BYD vérifie 179 points différents sur tous les véhicules. Performances techniques, historique complet, état général : rien n'échappe à cette inspection. Le constructeur chinois pousse l'analyse plus loin que ses concurrents, particulièrement sur les batteries électriques.
BYD a mis au point un algorithme breveté pour évaluer l'état de santé des batteries. Cet outil exploite directement les données du véhicule pour analyser la capacité et les modes d'utilisation passés. Il fournit ensuite un score précis qui reflète l'état général de la batterie. Tous les véhicules certifiés par le programme affichent obligatoirement un score minimum de 90% d'état de santé.
Le constructeur maintient intégralement la garantie batterie d'origine de 8 ans ou 200 000 kilomètres sur tous les véhicules certifiés. BYD ajoute une garantie véhicule complète d'au moins un an ou 20 000 kilomètres selon la première échéance atteinte. L'assistance routière paneuropéenne fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant deux ans. BYD inclut également deux années supplémentaires de données embarquées pour maintenir la connectivité aux services du constructeur.
BYD avance plus rapidement que Tesla sur le marché de l'occasion
BYD distance ses concurrents sur ce segment. Tesla avait attendu l'exercice 2023 avant de créer son label « Occasion certifiée » en France. Le constructeur américain avait donc patienté plus de huit ans après son installation sur le sol français. BYD passe ce niveau après seulement trois années de présence commerciale.
Le réseau français de BYD compte actuellement 69 sites opérationnels selon les derniers chiffres communiqués fin juillet 2025. Le constructeur vise 100 points de vente avant la fin de l'année. Toutes ces concessions intégreront la signalétique du nouveau label Certified Pre-Owned à partir d'octobre. Les clients pourront accéder au programme directement via les plateformes en ligne de BYD ou se rendre dans les concessions agréées.
1 160 véhicules d'occasion BYD ont été vendus par des professionnels à des clients particuliers durant les huit premiers mois de 2025. 353 unités supplémentaires ont fait l'objet de transactions entre particuliers. Ces données proviennent de l'organisme NGC-Data qui suit précisément les immatriculations sur le territoire français.
BYD synchronise parfaitement le lancement de ce programme avec la réalité du marché. Octobre 2025 coïncide avec l'arrivée massive des premiers véhicules en fin de contrat de leasing de la marque. Le constructeur peut ainsi récupérer directement ces automobiles dans son réseau plutôt que de les voir s'écouler chez des revendeurs indépendants. BYD contrôle désormais toute la chaîne commerciale, depuis la vente neuve jusqu'à la seconde main. Tu ne la conduis plus ? BYD la revend !