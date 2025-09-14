BYD distance ses concurrents sur ce segment. Tesla avait attendu l'exercice 2023 avant de créer son label « Occasion certifiée » en France. Le constructeur américain avait donc patienté plus de huit ans après son installation sur le sol français. BYD passe ce niveau après seulement trois années de présence commerciale.

Le réseau français de BYD compte actuellement 69 sites opérationnels selon les derniers chiffres communiqués fin juillet 2025. Le constructeur vise 100 points de vente avant la fin de l'année. Toutes ces concessions intégreront la signalétique du nouveau label Certified Pre-Owned à partir d'octobre. Les clients pourront accéder au programme directement via les plateformes en ligne de BYD ou se rendre dans les concessions agréées.

1 160 véhicules d'occasion BYD ont été vendus par des professionnels à des clients particuliers durant les huit premiers mois de 2025. 353 unités supplémentaires ont fait l'objet de transactions entre particuliers. Ces données proviennent de l'organisme NGC-Data qui suit précisément les immatriculations sur le territoire français.

BYD synchronise parfaitement le lancement de ce programme avec la réalité du marché. Octobre 2025 coïncide avec l'arrivée massive des premiers véhicules en fin de contrat de leasing de la marque. Le constructeur peut ainsi récupérer directement ces automobiles dans son réseau plutôt que de les voir s'écouler chez des revendeurs indépendants. BYD contrôle désormais toute la chaîne commerciale, depuis la vente neuve jusqu'à la seconde main. Tu ne la conduis plus ? BYD la revend !