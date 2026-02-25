À contre-courant de Tesla, le constructeur chinois BYD affiche une progression notable sur le marché européen. Ses immatriculations ont bondi de 165 % sur un an en janvier, atteignant 18 242 véhicules. Sa part de marché a plus que doublé dans la région, passant de 0,7 % en janvier 2025 à 1,9 % le mois dernier, et ce, alors que des droits de douane dissuasifs, notamment une taxe de 100 % sur les véhicules électriques chinois, maintiennent la marque largement à l'écart du marché américain.