Via un post sur le réseau X, la marque chinoise a tenu à étendre sa confiance envers sa batterie maison Blade, en augmentant le kilométrage à 250 000 km pour tous les modèles disponibles.

Rappelons que la batterie « made in BYD » repose sur une chimie Lithium Fer Phosphate (LFP), réputée pour sa durée de vie supérieure à celle des cellules Nickel Cobalt Manganèse (NCM), encore largement utilisées dans les voitures électriques à grande autonomie.