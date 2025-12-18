BYD frappe un grand coup sur le marché électrique en Europe, avec une toute nouvelle garantie qui voit le kilométrage rallongé à 250 000 km. Une stratégie qui pourrait changer la donne, tant pour les acheteurs de véhicules neufs que pour le marché de l’occasion.
Malgré leur popularité croissante, les voitures électriques peinent encore à convaincre de nombreux automobilistes. En cause, une autonomie jugée insuffisante par de nombreux conducteurs, suivie de près par les contraintes de recharge, entre temps d’attente et disponibilité des bornes. À cela s’ajoute un autre critère clé : la garantie constructeur, décisive pour rassurer des automobilistes encore méfiants.
BYD frappe fort côté garantie constructeur
À l'heure actuelle, la majorité des constructeurs proposent des garanties similaires, avec 8 ans de garantie ou 160 000 km sur les modèles les plus populaires, comme les Tesla Model 3 et Model Y (certains modèles bénéficiant de 192 000 km), les Volkswagen ID, les modèles Hyundai, Kia…. Chez BYD, on proposait également 8 ans de garantie, avec toutefois un curseur kilométrique poussé à 200 000 km.
Via un post sur le réseau X, la marque chinoise a tenu à étendre sa confiance envers sa batterie maison Blade, en augmentant le kilométrage à 250 000 km pour tous les modèles disponibles.
Rappelons que la batterie « made in BYD » repose sur une chimie Lithium Fer Phosphate (LFP), réputée pour sa durée de vie supérieure à celle des cellules Nickel Cobalt Manganèse (NCM), encore largement utilisées dans les voitures électriques à grande autonomie.
Une nouvelle garantie rétroactive !
Avec une garantie désormais portée à 250 000 km, BYD compte bien convaincre les automobilistes encore hésitants de franchir le pas vers l’électrique. D’autant que cette annonce s’accompagne d’une autre excellente nouvelle, puisqu'elle s’applique de manière rétroactive.
Concrètement, l’ensemble des propriétaires de modèles BYD électriques et hybrides peut en bénéficier. Un signal fort, de nature à renforcer la confiance de ceux qui envisagent de conserver leur véhicule sur le long terme, mais aussi à rassurer les acteurs du marché de l’occasion, acheteurs comme vendeurs.
Avec sa nouvelle garantie, BYD propose donc désormais une couverture kilométrique supérieure d’environ 60% à celle offerte par la garantie standard de Volkswagen et des modèles Tesla d’entrée de gamme. Sur le réseau X, de nombreux automobilistes réclament déjà à Elon Musk d'adopter lui aussi une garantie similaire pour les modèles Tesla.