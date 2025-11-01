Qu'arrive-t-il donc à l'enfant chéri de l'industrie automobile électrique chinoise ? Eh bien, justement, c'est la Chine qui fait mal à la marque, BYD devant faire face à une concurrence toujours plus acharnée du côté de son marché local. Car la guerre des prix qui se mène dans l'empire du Milieu, si elle permet au consommateur chinois de bénéficier de prix incroyablement attractifs pour les véhicules électriques, réduit mécaniquement les bénéfices des constructeurs, qui doivent chercher à faire baisser le plus possible leurs tarifs.

Une guerre des prix qui fait d'autant plus mal à BYD que le fabricant a, dans le même temps, multiplié avec une frénésie inédite les investissements, que ce soit dans la recherche & développement, dans l'ouverture de plusieurs nouvelles usines à travers le monde (Thaïlande, Brésil, Turquie, Hongrie…) ou bien même avec l'acquisition d'une flotte de huit navires rouliers, qui devrait être complète en 2026. Va-t-il falloir être plus raisonnable à l'avenir pour l'entreprise de Shenzhen ?