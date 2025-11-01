Le leader chinois de l'automobile électrique BYD fait face à un ralentissement inédit. La faute à la concurrence ?
On a eu tendance ces derniers temps à voir BYD comme l'acteur ascendant irrésistible, face au leader historique Tesla qui ne pouvait faire face à cette concurrence venue de Chine. Il faut dire que l'on a récemment vu un véritable croisement des lignes commencer à s'opérer entre les deux. Et puis, il y a une semaine, Tesla annonçait un bénéfice en net recul. Sauf que, BYD n'est pas exempté non plus de ce problème !
BYD connaît son premier vrai recul depuis le début de la décennie
La fin d'un âge d'or pour BYD ? C'est la question que l'on peut se poser en observant les derniers résultats du constructeur automobile, qui a enregistré une baisse de -3% de son chiffre d'affaires durant le troisième trimestre 2025, à 195 milliards de yuans (23,69 milliards d'euros). Un recul inédit depuis 2020 !
Les bénéfices ont eux plus pâti encore, puisque le résultat net s'effondre sur cette période, de -32,6%, et s'établissent à 7,82 milliards de yuans (950 millions d'euros).
Des investissements trop importants et un marché chinois très durs à la base de ce ralentissement
Qu'arrive-t-il donc à l'enfant chéri de l'industrie automobile électrique chinoise ? Eh bien, justement, c'est la Chine qui fait mal à la marque, BYD devant faire face à une concurrence toujours plus acharnée du côté de son marché local. Car la guerre des prix qui se mène dans l'empire du Milieu, si elle permet au consommateur chinois de bénéficier de prix incroyablement attractifs pour les véhicules électriques, réduit mécaniquement les bénéfices des constructeurs, qui doivent chercher à faire baisser le plus possible leurs tarifs.
Une guerre des prix qui fait d'autant plus mal à BYD que le fabricant a, dans le même temps, multiplié avec une frénésie inédite les investissements, que ce soit dans la recherche & développement, dans l'ouverture de plusieurs nouvelles usines à travers le monde (Thaïlande, Brésil, Turquie, Hongrie…) ou bien même avec l'acquisition d'une flotte de huit navires rouliers, qui devrait être complète en 2026. Va-t-il falloir être plus raisonnable à l'avenir pour l'entreprise de Shenzhen ?