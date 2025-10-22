MisterDams

Ce que les ingénieurs ont découvert est aussi simple qu’efficace… BYD a intégré plusieurs composants en une seule pièce. Le moteur, l’onduleur, le réducteur, le chargeur et le convertisseur sont regroupés dans un même module appelé e-axle electric drive unit.

Ils avaient besoin d’un gymnase et d’heures de démontages pour cette conclusion ?

Non parce que c’est littéralement (au sens littéral du terme, pas au sens figuré moderne) écrit sur le site grand public de BYD dans la présentation du véhicule.

Y’a même un schéma pour illustrer quoi.