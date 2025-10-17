Les chiffres récents confirment la désaffection du public. Au deuxième trimestre 2025, Tesla n’a écoulé que 4 306 Cybertruck, soit une baisse de plus de 50 % par rapport à la même période en 2024. Au troisième trimestre, une légère hausse à 5 385 unités a été observée, mais elle s’explique avant tout par la fin du crédit d’impôt fédéral de 7 500 dollars accordé aux acheteurs de véhicules électriques. Une embellie trompeuse, puisque la demande réelle continue de s’effondrer.

Face à cette situation, Elon Musk aurait trouvé une parade inattendue : acheter lui-même ses véhicules invendus via ses autres sociétés. Plusieurs témoins rapportent avoir aperçu des camions livrant des dizaines de Cybertruck aux sièges de SpaceX et xAI, deux entreprises appartenant au milliardaire.