Le véhicule échoue sur plusieurs points critiques de la réglementation européenne. Sa carrosserie en acier inoxydable, rigide et avec des arêtes vives, ne respecte pas les normes de protection des piétons et cyclistes. L'Union européenne impose des zones qui amortissent les chocs et interdit les angles tranchants sur les véhicules. Le Cybertruck fait exactement l'inverse avec son design anguleux.

Le poids du véhicule dépasse les 3,5 tonnes. À partir de ce seuil, la loi européenne exige des équipements spécifiques comme un limiteur de vitesse. Le modèle actuel n'en dispose pas. L'armée américaine a bien tenté d'obtenir une exception auprès du ministère allemand des Transports. La réponse a été claire : le Cybertruck « ne fait pas seulement défaut aux exigences légales de l'UE, mais s'en écarte de manière significative », selon la note officielle que vous pourrez consulter sur la page Facebook de la garnison de l'armée américaine à Wiesbaden.

Les autorités allemandes ont même refusé d'accorder une approbation individuelle, ce qui ferme toute possibilité d'immatriculation pour une utilisation sur la voie publique. Cette décision concerne aussi le système USAREUR-AF, qui autorise normalement les militaires américains à importer certains véhicules personnels avec des plaques d'immatriculation spéciales.