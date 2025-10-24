Le titre de Tesla a connu un accroc en Bourse au moment de la présentation de ses résultats. Et ce, alors que les ventes sont au beau fixe.
Tesla est une entreprise qui continue de croître, malgré les nombres frasques de son patron Elon Musk. Mais il y a aussi des accrocs dans cette trajectoire, pour le géant des véhicules électriques. C'est ce qu'on vient de voir cette semaine.
Une chute due à des bénéfices trimestriels décevants
Tesla présentait hier ses résultats du troisième trimestre de l'exercice. Et au premier regard, il y a de quoi se féliciter du côté de la société américaine, puisque le chiffre d'affaires s'est établi durant cette période à 28,1 milliards de dollars, soit une croissance de 12% par rapport à l'année précédente.
Sauf que cette hausse des ventes, très solide, s'est doublée par un recul important des bénéfices (de -37%), qui eux s'établissent à 1,37 milliard de dollars. Résultat, les investisseurs ont mal réagi, et le cours de l'action Tesla a chuté hier en pré-marché, à -3%, au point de retomber brièvement sous les 420 dollars.
Tesla produit moins d'argent en général durant l'année 2025
Il est intéressant de noter que ce n'est pas la première fois que les bénéfices chutent cette année, les chiffres du premier trimestre ayant déjà été catastrophiques durant le premier trimestre 2025.
Les bénéfices n'ont pas suivi la croissance des ventes lors du dernier trimestre à cause de l'impact des tarifs douaniers dans les échanges internationaux et les coûts en hausse de la recherche et du développement. Pour le directeur administratif et financier de Tesla, Vaibhav Taneja, les tarifs douaniers à eux seul ont amputé les bénéfices de 400 millions de dollars sur cette période.
À noter que les résultats de Tesla ont été communiqués au moment où l'entreprise a dû effectuer le rappel de plus de 60 000 Cybertrucks, à cause d'un défaut d'éclairage.