Il est intéressant de noter que ce n'est pas la première fois que les bénéfices chutent cette année, les chiffres du premier trimestre ayant déjà été catastrophiques durant le premier trimestre 2025.

Les bénéfices n'ont pas suivi la croissance des ventes lors du dernier trimestre à cause de l'impact des tarifs douaniers dans les échanges internationaux et les coûts en hausse de la recherche et du développement. Pour le directeur administratif et financier de Tesla, Vaibhav Taneja, les tarifs douaniers à eux seul ont amputé les bénéfices de 400 millions de dollars sur cette période.

À noter que les résultats de Tesla ont été communiqués au moment où l'entreprise a dû effectuer le rappel de plus de 60 000 Cybertrucks, à cause d'un défaut d'éclairage.