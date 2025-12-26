BYD. Voilà trois lettres qui doivent de plus en plus sonner comme un cauchemar pour Tesla. Le constructeur chinois connaît en effet une croissance fulgurante en Europe, face à un Tesla qui souffre toujours un peu plus.

Le géant de Shenzhen a ainsi vu ses ventes exploser dans l'Europe élargie, comprenant l'Union européenne, le Royaume-uni et l'Association européenne de libre-échange (Suisse, Norvège, Islande, Liechenstein). En novembre 2025, les immatriculations de BYD ont ainsi bondi de +222% par rapport au même mois l'an dernier, passant de 6 568 à 21 133 unités. Pour comparaison, Tesla a vu ses ventes reculer de -11,8% durant cette période, avec 22 801 immatriculations.