Tesla n'est clairement plus hégémonique sur notre Vieux Continent. La firme d'Elon Musk doit maintenant faire de la place à un monstre venu de Chine.
Mois après mois, les média se sont fait l'écho de la chute des ventes de Tesla au niveau du continent européen, chute qui lui était propre, car de l'autre côté, d'autres constructeurs font bien mieux. Et ce, au point où la place de numéro 1 de l'entreprise d'Elon Musk chez nous n'a jamais semblé aussi menacé qu'aujourd'hui.
Les ventes de BYD ont triplé au mois de novembre dernier
BYD. Voilà trois lettres qui doivent de plus en plus sonner comme un cauchemar pour Tesla. Le constructeur chinois connaît en effet une croissance fulgurante en Europe, face à un Tesla qui souffre toujours un peu plus.
Le géant de Shenzhen a ainsi vu ses ventes exploser dans l'Europe élargie, comprenant l'Union européenne, le Royaume-uni et l'Association européenne de libre-échange (Suisse, Norvège, Islande, Liechenstein). En novembre 2025, les immatriculations de BYD ont ainsi bondi de +222% par rapport au même mois l'an dernier, passant de 6 568 à 21 133 unités. Pour comparaison, Tesla a vu ses ventes reculer de -11,8% durant cette période, avec 22 801 immatriculations.
L'année 2025 est historique pour le constructeur en Europe
Un mois qui n'est en rien isolé, et s'inscrit dans une tendance exceptionnelle vécue pendant toute l'année 2025 par le constructeur automobile chinois. BYD a enregistré sur les 11 premiers mois de l'année en Europe élargie des ventes en hausse de +276%, avec 159 869 immatriculations. Tesla dans le même temps accuse une baisse de -28%, avec 203 382 immatriculations.
L'entreprise américaine reste pour le moment un leader encore assez clair dans le domaine, mais au vu des dynamiques en cours, on peut se demander si les courbes ne risquent pas de se croiser dès l'an prochain. Surtout que BYD prépare le lancement de sa marque premium Denza en Europe, et qu'elle va dans les prochains mois mettre en marche son usine hongroise de Szeged.
