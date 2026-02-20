2026 pourrait être un année décisive pour Xpeng. Le constructeur va en effet suivre le chemin emprunté par Tesla depuis déjà un certain temps, mais aussi plus récemment par son compatriote BYD, à savoir la construction d'un réseau de charge rapide pour voitures électriques en Europe.

Pour le moment, on a peu de détails sur le nombre de stations qui seront installées dans les prochains mois et les prochaines années. Xpeng devrait commencer le déploiement à partir du Danemark, avec une arrivée rapide du côté de la France. Et ces stations ne seront pas réservées à Xpeng - les autres marques pouvant aussi les utiliser.