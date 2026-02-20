Un constructeur chinois a le Vieux Continent dans son viseur. Et son développement chez nous va aussi passer par un nouveau réseau de recharge rapide.
On le sait, les géants chinois des véhicules électriques veulent conquérir l'Europe dans les prochaines années. Parmi eux, évidemment des monstres comme BYD, mais aussi des marques plus petites comme Xpeng. Et cette société, qui commercialise déjà des modèles chez nous, va être encore plus présente grâce à un réseau de recharge rapide qui va commencer à être développé.
Xpeng va construire un réseau de recharge en Europe
2026 pourrait être un année décisive pour Xpeng. Le constructeur va en effet suivre le chemin emprunté par Tesla depuis déjà un certain temps, mais aussi plus récemment par son compatriote BYD, à savoir la construction d'un réseau de charge rapide pour voitures électriques en Europe.
Pour le moment, on a peu de détails sur le nombre de stations qui seront installées dans les prochains mois et les prochaines années. Xpeng devrait commencer le déploiement à partir du Danemark, avec une arrivée rapide du côté de la France. Et ces stations ne seront pas réservées à Xpeng - les autres marques pouvant aussi les utiliser.
Des bornes pouvant atteindre les 1 000 kW
Et le géant chinois compte mettre le paquet sur la qualité des infrastructures en question. En effet, les bornes de recharge seront capables de prendre en charge une puissance allant jusqu'à 1 000 kW. Un niveau qui, il faut le noter, est plus élevé que ceux des modèles commercialisés par Xpeng (qui tournent plutôt autour des 525 kW du G9).
Un niveau de puissance très élevé, et pas encore adapté à la plupart des véhicules électriques actuels, qui montre que Xpeng prépare l'avenir et voit déjà à moyen terme avec son réseau de charge rapide. Doit-on s'attend à voir prochainement d'autres constructeurs chinois initier des projets similaires ?