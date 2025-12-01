L'expansion des constructeurs électriques chinois continue chez nous. En 2026, vous verrez ainsi débarquer une marque qui pourrait rapidement peser.
Aujourd'hui, quand on parle d'un constructeur chinois, plusieurs noms viennent tout de suite en tête, que ce soit BYD, Nio ou même très prochainement… Xiaomi ! Pourtant, il existe aussi des jeunes pousses, qui n'ont pas l'allure de ces mastodontes, mais qui font leur chemin. C'est le cas notamment de Zeekr, qui appartient au groupe Geely (comme Volvo) et qui a fait ses premiers pas en Europe en 2023. Une marque dont la France est une des cibles de l'année 2026.
Zeekr arrive en France l'an prochain
Zeekr, c'est une histoire assez récente dans le marché automobile, puisque la marque n'a été créée qu'en 2021, pour se faire rapidement un nom en Chine avec son crossover électrique Zeekr 001.
Et contrairement à d'autres, elle préfère avancer doucement. Encore aujourd'hui, elle n'est présente que dans quelques pays du nord de l'Europe, à savoir la Suède, la Norvège, le Danemark et les Pays-Bas. C'est à partir de 2026 que les choses vont changer, puisqu'elle va finalement se déployer dans les plus gros marchés du continent : Belgique, Allemagne, Italie, Espagne, et donc, France !
Vers des véhicules électriques qui se chargent rapidement ?
On peut caractériser cette première étape dans le nord européen comme celle de l'apprentissage de nos marchés, avec un volume de vente encore assez faible (et concentré sur les modèles 001 et grand SUV 7X). 2026 devrait elle être l'étape du développement plus accru pour la marque chinoise.
Zeekr devrait mettre en avant chez nous son SUV compact Zeekr X, proposé dans des versions propulsion ou transmission intégrale, à partir d'un prix avoisinant les 35 000 euros. Un modèle d'autant plus intéressant qu'il vient de sortir dans une nouvelle version en Chine, avec des batteries qui, selon le constructeur, pourraient être rechargées jusqu'à 80% en 15 minutes. Si le constructeur déployait cette nouveauté en France, il aurait un bel argument de vente pour son lancement !