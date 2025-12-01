Zeekr, c'est une histoire assez récente dans le marché automobile, puisque la marque n'a été créée qu'en 2021, pour se faire rapidement un nom en Chine avec son crossover électrique Zeekr 001.

Et contrairement à d'autres, elle préfère avancer doucement. Encore aujourd'hui, elle n'est présente que dans quelques pays du nord de l'Europe, à savoir la Suède, la Norvège, le Danemark et les Pays-Bas. C'est à partir de 2026 que les choses vont changer, puisqu'elle va finalement se déployer dans les plus gros marchés du continent : Belgique, Allemagne, Italie, Espagne, et donc, France !