Jaecoo, à l’inverse, s’inscrit dans une approche plus classique, presque britannique dans son allure. Des formes épurées, une posture rassurante et un positionnement assumé sur le terrain du confort et du raffinement. On pense forcément à un Range Rover Evoque, (mais à un tarif bien plus accessible), en voyant la Jaecoo 7.



Deux philosophies, donc, pour deux clientèles qui ne se croisent pas vraiment, et c’est tout l’intérêt du groupe. Chery ne cherche pas à multiplier les clones, mais à étendre son empreinte sur un marché européen en quête de repères. Et avec déjà 650 000 véhicules vendus dans le monde depuis 2023, dont plus de 100 000 en Europe, le constructeur ne débarque pas en terrain inconnu.