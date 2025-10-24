Après MG, BYD ou Xpeng, c’est au tour de Chery, géant chinois de l’automobile, de faire son entrée officielle sur le marché français. Une arrivée prévue pour le printemps 2026, avec deux marques taillées pour séduire un public large : Omoda et Jaecoo.
Le groupe n’avance pas à tâtons, il arrive avec un plan clair, une filiale déjà structurée et l'ambition assumée de s’imposer rapidement comme un nouvel acteur majeur de l’électrification en France.
Deux marques, deux philosophies
Omoda et Jaecoo, ces deux marques ne vous parlent pas ? Eh bien, vous pouvez vous attendre à entendre parler un peu plus d'elles à l'avenir puisque leur constructeur, Chery, compte bien se lancer en France. Il s'agit de deux marques distinctes, qui partagent les mêmes bases techniques, mais incarnent deux visions presque opposées de l’automobile moderne.
Omoda, c’est la facette audacieuse du groupe avec des véhicules aux lignes anguleuses, des intérieurs lumineux, un esprit connecté et un discours clairement tourné vers la génération qui vit à travers la tech et les réseaux. C’est un crossover qui veut séduire autant par son style que par son image, à mi-chemin entre mode et mobilité.
Jaecoo, à l’inverse, s’inscrit dans une approche plus classique, presque britannique dans son allure. Des formes épurées, une posture rassurante et un positionnement assumé sur le terrain du confort et du raffinement. On pense forcément à un Range Rover Evoque, (mais à un tarif bien plus accessible), en voyant la Jaecoo 7.
Deux philosophies, donc, pour deux clientèles qui ne se croisent pas vraiment, et c’est tout l’intérêt du groupe. Chery ne cherche pas à multiplier les clones, mais à étendre son empreinte sur un marché européen en quête de repères. Et avec déjà 650 000 véhicules vendus dans le monde depuis 2023, dont plus de 100 000 en Europe, le constructeur ne débarque pas en terrain inconnu.
Un lancement structuré dès 2026
Pour sa première année, Chery France prévoit de commercialiser quatre modèles :
- Jaecoo 5 (SUV compact)
- Jaecoo 7 (SUV familial)
- Omoda 7 (crossover)
- Omoda 9 (grand SUV)
Tous seront électrifiés, avec des motorisations hybrides (HEV) ou hybrides rechargeables (PHEV). Le constructeur met l’accent sur cette technologie de transition, en attendant l’arrivée du 100 % électrique à une date ultérieure.
Les hybrides rechargeables promettent jusqu’à 145 km d’autonomie électrique WLTP et, fait notable, une recharge rapide en courant continu (jusqu’à 65 kW), une première dans cette catégorie. Une fonctionnalité V2L (Vehicle-to-Load) jusqu’à 3,3 kW permettra aussi d’alimenter des appareils externes.
Une implantation solide et ambitieuse
Contrairement à certaines marques chinoises débarquées sans réelle structure, Chery a préparé le terrain. La filiale française compte déjà une trentaine de salariés, dont plusieurs anciens de chez MG, BYD, Nissan, Vinfast ou Xpeng. L'ambition est au rendez-vous puisque le groupe prévoit 70 concessions dès le lancement, un maillage comparable à celui de ses rivaux directs.
Côté chiffres, le groupe vise 10 000 immatriculations dès 2026, malgré un démarrage au printemps. Le plan repose sur une offre de financement flexible (LOA, LLD) et des prix agressifs : l’hybride au tarif du diesel, et le rechargeable au prix d’un hybride classique.
Si Chery propose déjà des modèles 100 % électriques sur d’autres marchés, ils n’arriveront toutefois pas tout de suite en France. Le groupe préfère attendre d’avoir une production européenne, nécessaire pour obtenir de bons éco-scores. Une usine à Barcelone pourrait d’ailleurs accueillir la fabrication de véhicules électriques Omoda et Jaecoo dans les années à venir.
Une stratégie à long terme
L’ambition de Chery dépasse le simple lancement. Le constructeur veut bâtir une image de marque durable avant d’envisager de nouvelles arrivées, comme celle d’Exeed, sa marque premium, déjà présente dans plusieurs pays européens.
L’arrivée d’Omoda et Jaecoo marque ainsi une nouvelle étape dans la conquête chinoise du marché européen : après l’offensive électrique de MG et BYD, Chery mise sur une approche de lancement plus graduelle.