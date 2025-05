CHP1

Idem comme les autres. C’est moche et sans originalité. En plus, j’ai l’impression que tout ces modèles chinois se ressemblent. En les regardant sur la route, je n’arrive même pas à reconnaître les marques et encore moins les modèles.

Et cet arrière… mon dieu que c’est moche. On dirait un vieux Duster. Quand à l’intérieur, c’est certainement bourré de technos les unes plus inutiles que les autres. C’est bien pour frimer devant son voisin mais avec une utilité réelle, à la longue, discutable.

C’est au même niveau que tout le reste de leur produits (TV, Smartphones, HiFi, PC). On dirait qu’ils mutualisent le même designer pour tous les constructeurs.