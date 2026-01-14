Dans un marché du véhicule électrique en constante évolution, Xpeng vient d'officialiser lors d'un événement à Guangzhou une nouvelle déclinaison de ses modèles phares. Le constructeur, qui a récemment dépassé ses concurrents locaux Nio et Li Auto en termes de livraisons, propose désormais un véhicule "hybride". Cette annonce vise à ne pas se cantonner qu'à la Chine, mais à investir massivement le marché occidental.