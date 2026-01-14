Le tout-électrique, c'est bien pratique, mais Xpeng veut aller encore plus loin. Le fabricant chinois compte bien dépasser les 1000 kilomètres d'autonomie avec son nouveau SUV "hybride", faisant trembler la concurrence européenne.
Dans un marché du véhicule électrique en constante évolution, Xpeng vient d'officialiser lors d'un événement à Guangzhou une nouvelle déclinaison de ses modèles phares. Le constructeur, qui a récemment dépassé ses concurrents locaux Nio et Li Auto en termes de livraisons, propose désormais un véhicule "hybride". Cette annonce vise à ne pas se cantonner qu'à la Chine, mais à investir massivement le marché occidental.
Une architecture différente de l'hybride classique
Le modèle G7, ainsi que la berline P7+, reposent sur une architecture EREV (Extended-Range Electric Vehicle). Contrairement aux motorisations hybrides traditionnelles où le moteur thermique peut entraîner les roues lorsque la batterie est vide, le système de Xpeng fonctionne différemment. Ici, la propulsion reste exclusivement électrique.
Le véhicule embarque une batterie de 55,8 kWh associée à un réservoir d'essence de 60 litres. Ici, le petit moteur thermique agit uniquement comme un générateur pour charger la batterie électrique du véhicule. Xiaomi prévoit exactement la même chose pour améliorer l'autonomie de sa SU7.
Selon les données communiquées par le constructeur et relayées par le South China Morning Post, cette configuration permet au SUV G7 d'atteindre une autonomie combinée de 1 704 kilomètres lorsque le réservoir est plein et la batterie chargée. Xpeng affirme qu'il s'agit de l'autonomie la plus élevée pour un SUV sur le marché actuel, citant des trajets théoriques équivalents à une distance Pékin-Shanghai sans arrêt.
La berline P7+ bénéficie de la même technologie qualifiée de "super extended range". Son PDG, He Xiaopeng, précise que la batterie seule permet de parcourir 430 km, tandis que l'autonomie totale monte à 1 550 km.
Un prix qui gifle la concurrence
Sur le plan commercial, Xpeng a choisi d'aligner les prix de ses versions EREV sur ceux des versions 100 % électriques. Selon le SCMP, le SUV G7 est proposé en Chine à partir de 195 800 yuans (environ 26 000 euros hors taxes), tandis que la berline P7+ débute à 186 800 yuans (environ 25 000 euros hors taxes).
Xpeng répond à la demande massive
Le fondateur de la marque reconnaît que la demande pour les véhicules purement électriques à l'international n'est pas la même qu'en Chine. Le prolongateur d'autonomie est ainsi présenté comme une solution alternative pour les conducteurs hésitants face aux contraintes de recharge sur les longs trajets.
Cette stratégie vise à positionner Xpeng face aux leaders du secteur, BYD et Tesla. Le contexte concurrentiel s'est d'ailleurs intensifié : selon la BBC, BYD a dépassé Tesla l'année dernière pour devenir le premier vendeur mondial de véhicules électriques, avec une augmentation de 28 % de ses ventes.
L'arrivée de ces modèles EREV sur le marché européen au cours des prochaines années pourrait modifier le comportement d'achat des grands rouleurs.