Cette orientation permet d'augmenter l'autonomie totale, mais implique la réintroduction de composants thermiques. Ce qui augmente la complexité mécanique par rapport à la plateforme exclusivement électrique des SU7 et YU7.

La berline SU7 fera l'objet d'un restylage en 2026 et d'une nouvelle version "executive". Les spécifications techniques précises de cette mise à jour n'ont pas encore été dévoilées.