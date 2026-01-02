Xiaomi s'offre un boulevard sur le marché des véhicules électriques. Avec la SU7 lancée en 2024, puis le YU7, le constructeur fait un carton, de quoi rivaliser avec Tesla et BYD ?
Xiaomi a communiqué ses chiffres pour l'exercice 2025, totalisant plus de 400 000 véhicules électriques livrés. Sur le seul mois de décembre 2025, le constructeur a expédié 50 000 unités, s'ajoutant aux 361 625 véhicules comptabilisés sur les onze premiers mois de l'année.
Le SUV fait un carton
Il est important de noter une disparité dans la répartition des ventes par modèle. La berline SU7, premier véhicule de la marque lancé en mars 2024, a enregistré 12 520 unités en novembre 2025. À l'inverse, le SUV YU7, lancé en juin 2025 pour concurrencer le segment du Tesla Model Y, a atteint 33 729 unités sur la même période.
Si le YU7 a franchi le seuil des 150 000 livraisons en six mois, cette performance souligne un glissement de la demande vers le format utilitaire au détriment de la berline initiale, dont les volumes mensuels sont inférieurs de près de 63 % à ceux du SUV.
Des véhicules à l'autonomie plus longue
Pour l'année 2026, Xiaomi annonce toutefois quelques modifications, avec de l'hybridation au programme. Le constructeur prévoit le lancement de deux nouveaux modèles adoptant l'architecture EREV (Extended Range Electric Vehicles).
- Modèles concernés : un grand SUV 7 places et un SUV compact 5 places.
- Fonctionnement : contrairement aux modèles purement électriques (BEV) actuels, ces véhicules intègreront un moteur thermique agissant comme générateur pour recharger la batterie en mouvement.
Cette orientation permet d'augmenter l'autonomie totale, mais implique la réintroduction de composants thermiques. Ce qui augmente la complexité mécanique par rapport à la plateforme exclusivement électrique des SU7 et YU7.
La berline SU7 fera l'objet d'un restylage en 2026 et d'une nouvelle version "executive". Les spécifications techniques précises de cette mise à jour n'ont pas encore été dévoilées.
De nombreux points de vente en Chine
Au 31 décembre 2025, le réseau de distribution de Xiaomi se concentre exclusivement sur le territoire chinois, avec :
- 477 points de vente répartis dans 138 villes
- 264 centres de service après-vente
Bien que le maillage domestique soit dense, l'absence de présence internationale limite pour l'instant le marché adressable du constructeur. L'expansion vers l'Europe est planifiée pour 2027. Des phases de test sont actuellement menées en Allemagne afin de valider la conformité des véhicules aux normes de sécurité et d'homologation européennes, condition sine qua non pour pénétrer ce marché.