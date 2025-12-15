Tesla réserve une petite surprise au continent européen. Elle va en effet prochainement y déployer un modèle jusqu'alors réservé à la Chine.
L'année 2025 n'a pas été particulièrement heureuse pour Tesla au niveau du continent européen. La firme d'Elon Musk y enregistre en effet des chiffres de vente en net recul, mois après mois. Alors, est-ce pour relancer la machine que l'entreprise a prévu cette sortie ? Difficile à dire, mais ça devrait plaire au public.
Le Tesla Model Y L arrive en Europe
Le géant des voitures électriques se fait entendre en ce moment, avec des sorties qui s'enchaînent. On avait ainsi vu au début du mois de décembre le Model 3 Standard faire ses premiers pas en France, après le débarquement du Model Y Standard.
Et le prochain sur la liste serait le Model Y L, selon des informations du twitto Eivissa. Un modèle qui est sorti il y a quelques mois en Chine, et qui possède six places. Il pourrait sortir dans nos contrées durant le premier trimestre 2026, toujours selon la même source.
Un véhicule made in China
Dans le détail, le Tesla Model Y L intégrerait une batterie de 88,2 kWh produite par LG, avec une consommation nominale de 14,6 kWh/100 kilomètres. Ce modèle pèsera un peu plus que le modèle à cinq places, à savoir 2 163 kilos (96 kilos en plus donc). L'autonomie sera assez élevée, à 681 kilomètres, avec une vitesse maximale de 201 km/h.
Un point notable pour ce nouveau modèle de Tesla, c'est que, même vendu au niveau de l'Union européenne, il restera produit par la firme d'Elon Musk sur des lignes chinoises. Pour le moment, aucune information sur une éventuelle rapatriation dans la Gigafactory de Berlin n'a émergé. Reste maintenant à savoir à quel prix Tesla compte commercialiser ce modèle en Europe. En Chine, il est proposé à partir de 339 000 yuans (soit un peu moins de 41 000 euros).