Le géant des voitures électriques se fait entendre en ce moment, avec des sorties qui s'enchaînent. On avait ainsi vu au début du mois de décembre le Model 3 Standard faire ses premiers pas en France, après le débarquement du Model Y Standard.

Et le prochain sur la liste serait le Model Y L, selon des informations du twitto Eivissa. Un modèle qui est sorti il y a quelques mois en Chine, et qui possède six places. Il pourrait sortir dans nos contrées durant le premier trimestre 2026, toujours selon la même source.