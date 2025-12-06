Après le SUV Model Y, c'est donc au tour de la petite Model 3 de Tesla de débarquer en France en une nouvelle édition Standard, plus abordable, mais (forcément) un peu moins bien équipée.
Il y a quelques jours seulement, on évoquait sur Clubic l'arrivée probable d'un « nouveau modèle » de Tesla Model 3 en Europe, avec une nouvelle déclinaison plus abordable, comme c'est le cas aux États-Unis depuis le mois d'octobre. Une rumeur aujourd'hui confirmée : bienvenue à la Tesla Model 3 Standard !
Après le Model Y, Tesla "standardise" sa Model 3
En octobre dernier, Tesla lançait en France la version Standard de son SUV Model Y, avec une nouvelle finition de base permettant au SUV électrique d'afficher un tarif inédit, sous la barre psychologique des 40 000€.
Le constructeur américain réitère donc cette même opération avec sa petite Model 3, dont la version Standard fait l'impasse sur certains équipements, afin de pouvoir être affichée au prix plancher de 36 990€.
Quels changements pour la Tesla Model 3 en édition Standard ?
Côté look, (contrairement à son grand frère Model Y Standard) la Tesla Model 3 Standard reste très similaire au modèle classique, avec notamment des roues de 18", et seuls les enjoliveurs trahissent le côté « Standard ». Un très bon point.
À bord également, la Tesla Model 3 à 36 990€ conserve son toit vitré, la console centrale complète (avec l'écran 15,4", soit 39 cm de diagonale), sans oublier le commodo pour les clignotants, et même la nouvelle caméra avant. Pas de changement également côté batterie, avec une Model 3 Standard donné pour 534 km côté autonomie.
Toutefois, il faudra accepter ici de faire l'impasse sur l'éclairage d'ambiance, mais également sur certaines options de confort comme les sièges arrière chauffants, l'écran tactile à l'arrière, les réglages électriques du volant ou encore une section audio à 7 haut-parleurs (au lieu de 9 sur la version supérieure).
À cela s'ajoutent des sièges à la finition tissu plus simple, qui perdent au passage la fonction ventilation (mais qui restent chauffants), tandis que les rétroviseurs ne bénéficient pas de l'obscurcissement automatique.
Les premières livraisons sont attendues pour le début de l'année 2026. N'étant pas fabriquée en Europe, la Tesla Model 3 Standard ne peut pas prétendre aux primes, contrairement à son grand frère en finition Standard, dont le tarif débute à 39 990€.
À noter qu'au-dessus de cette Tesla Model 3 Standard, on a désormais le modèle Premium Grande Autonomie Propulsion, dont le tarif débute à 44 990€.