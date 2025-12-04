Les travaux débuteront au début de l’année prochaine, pour une ouverture prévue en 2026 et Fastned, dont l’énergie proposée est exclusivement issue de sources renouvelables, promet de nombreux aménagements comme des ombrières photovoltaïques, la plantation de végétaux locaux…

En septembre dernier, cette même société Fastned inaugurait déjà en Belgique, du côté de Gentbrugge, la première aire de service 100% électrique européenne sur autoroute. La société se distingue par ses stations jaunes, « inspirées de la nature », qui visent à offrir un environnement accueillant pour les conducteurs pendant les 10 à 15 minutes nécessaires pour recharger jusqu'à 300 km d'autonomie.

Au total, Fastned gère aujourd’hui plus de 380 stations en Europe, dont un peu plus d'une cinquantaine en France.