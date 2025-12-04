Fastned s’implante en Bretagne avec la toute première aire de service française dédiée exclusivement à la recharge électrique, basée à Saint-Yvi (29).
La Direction interdépartementale des routes Ouest (DIR Ouest) a confié à Fastned la conception et l’exploitation de la toute première aire de service dédiée uniquement à la recharge électrique sur le réseau des routes nationales françaises. Fondée au Pays-Bas, la société a donc remporté l'appel d'offres lancé par la DIR Ouest.
Une aire de service pour véhicules électriques seulement en Bretagne
Située dans le Finistère, en Bretagne, l’aire de Saint-Yvi proposera 6 points de recharge pour véhicules électriques, dont une borne pour poids lourds (de 400 kW). Une aire située sur la RN 165, en direction de Quimper, laquelle est empruntée quotidiennement par plus de 28 000 véhicules.
Pour la société Fastned, spécialisée dans la recharge ultra-rapide : « Ce projet pionnier marque une étape clé dans la transition vers une mobilité zéro émission sur le réseau routier et autoroutier français. »
Inauguration prévue en 2026
À l'instar de certaines stations dédiées à la recharge électriques, l'aire de Saint-Yvi proposera une boutique, des sanitaires, ainsi qu’un jardin paysager « pour offrir aux voyageurs une pause agréable dans un cadre naturel ». Une aire qui sera donc totalement dépourvue de toute forme de carburant dit « fossile ». Inutile donc d'envisager de refaire le plein de votre véhicule essence ou diesel.
Les travaux débuteront au début de l’année prochaine, pour une ouverture prévue en 2026 et Fastned, dont l’énergie proposée est exclusivement issue de sources renouvelables, promet de nombreux aménagements comme des ombrières photovoltaïques, la plantation de végétaux locaux…
En septembre dernier, cette même société Fastned inaugurait déjà en Belgique, du côté de Gentbrugge, la première aire de service 100% électrique européenne sur autoroute. La société se distingue par ses stations jaunes, « inspirées de la nature », qui visent à offrir un environnement accueillant pour les conducteurs pendant les 10 à 15 minutes nécessaires pour recharger jusqu'à 300 km d'autonomie.
Au total, Fastned gère aujourd’hui plus de 380 stations en Europe, dont un peu plus d'une cinquantaine en France.