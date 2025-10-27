pinkfloyd49

« Je pense que ces résultats ouvrent la voie au déploiement de milliers de kilomètres de routes sans fil utilisant notre technologie en France, puis dans toute l’Europe », a-t-il poursuivi.

Ben tiens, et qui paye ? combien au km pour tout casser et mettre cette techno ? 100% de rendement ?

Encore une truc de rêve pour des levés de fond qu’on ne verra jamais…

[/mode grincheux/défetiste OFF]

Cotation et performance

Le titre Electreon Wireless Ltd se négocie actuellement autour de 6 128 ILS (shekels israéliens) selon les dernières données disponibles. L’entreprise possède une capitalisation boursière d’environ 722 à 764 millions ILS.​

Volatilité importante

L’action présente une forte volatilité avec un coefficient bêta de 1,74, ce qui indique qu’elle est nettement plus volatile que le marché dans son ensemble. Le titre a connu une baisse significative de -70% sur l’année écoulée, bien que récemment il ait montré des signes de reprise avec une hausse de +12,80% sur le mois.​

Informations générales

Electreon Wireless Ltd, anciennement connue sous le nom de Biomedix Incubator Ltd, est une société israélienne basée à Beit Yanai qui emploie 153 personnes. Elle est classée dans le secteur des équipements électriques lourds.​