blosk

« polyéthers fluoré » =

« Le fluide HFO-1234yf est inflammable et génère du fluorure d’hydrogène (acide fluorhydrique) en cas de combustion. » ( voir Google)

Tout ce qui est " fluor" est chimique.

Donc maintenant on retrouve ces produits même dans les smartphones ( redmagic) .

Je ne sais pas ,je ne vois pas comment on peut recycler du matériel électronique comme un smartphone qui contient un dérivé du " fluor " .

Et quand les batteries prennent feu , vous respirez des vapeurs d’acide fluorhydrique… :