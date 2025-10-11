Depuis des décennies, la batterie automobile fonctionne selon le même principe. Des cellules individuelles — ces petits cylindres métalliques — logent les électrodes actives. On les empile dans des modules. On rassemble les modules dans un pack. Et on voit vite le problème. Il est de taille, ou plutôt de poids. Ces cylindres, ces enveloppes, ces connecteurs ont autant de poids mort. Ils occupent de l'espace sans produire une seule goutte d'électricité.

Naoki Ota, président et directeur général de 24M Technologies, le voit différemment : « La pression pour concurrencer sur le prix, le design et la performance grandit pour les industries américaines dépendantes des batteries importées ». Pour lui, la solution ne relève pas de l'ésotérisme. Elle consiste à reprendre la batterie depuis zéro et demander : qu'est-ce qui vraiment indispensable ?

24M a tranché. Les électrodes — les vrais générateurs d'énergie — doivent occuper la majorité du volume du pack. Pas 30 à 60 % comme aujourd'hui. 80 %. Pour y parvenir, l'entreprise a développé la technologie ETOP (Electrode-to-Pack), qui scelle des paires anode-cathode directement dans le pack, éliminant toutes les étapes intermédiaires. Plus de cellules. Plus de modules. Juste les composants actifs, empilés dans une enveloppe polymère astucieuse.

Simplement, une batterie de 75 kilowattheures — la taille standard des berlines électriques — peut désormais tenir plus de 100 kilowattheures en utilisant exactement la même chimie et les mêmes matériaux. Ou l'inverse : conserver 75 kilowattheures dans un pack 25 pour cent plus léger. C'est ce gain de 50 % en densité énergétique qui rend le trajet Paris-Marseille aller-retour techniquement réaliste. Pour la première fois, on discute de physique, pas de promesses lointaines.