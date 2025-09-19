Mais c'est sur le plan pratique que la différence se ressent vraiment. Le véhicule s'allège de 40 kg, et Stellantis libère jusqu'à 17 litres d'espace ! Cette place récupérée peut servir à agrandir l'habitacle ou le coffre, un luxe rare sur les électriques actuelles. Et nous le disions, la recharge s'en trouve aussi accélérée. Comptez 6 heures au lieu de 7 sur une borne de 7 kW, avec 10% d'énergie économisée au passage. On peut aussi évoquer le risque de panne, trois fois plus faible avec un véhicule qui reste opérationnel en cas de défaillance du mobile, grâce au contournement de ce dernier.