Le groupe Stellantis et Saft, une filiale de TotalEnergies, ont lancé les premiers tests routiers d'IBIS, une technologie qui intègre chargeur et onduleur directement dans la batterie. L'innovation, Française, pourrait transformer le véhicule électrique.
Une voiture électrique à la fois plus légère, plus puissante et qui se recharge plus vite tout en gagnant de l'espace de rangement, Stellantis et ses partenaires y travaillent et y croient. C'est la promesse d'IBIS, non pas la chaîne d'hôtels mais une technologie française qui repense entièrement l'architecture des véhicules électriques. Le groupe automobile franchit d'ailleurs une étape majeure en ayant entamé les tests sur route, directement avec une Peugeot E-3008 équipée de ce système.
Une batterie intelligente qui intègre toutes les fonctions électriques
Pour comprendre la prouesse, il faut savoir qu'aujourd'hui, une voiture électrique embarque plusieurs « boîtiers » distincts. Il y a la batterie, qui stocke l'énergie ; l'onduleur, qui transforme le courant pour alimenter le moteur ; et le chargeur, qui convertit l'électricité du réseau pour remplir la batterie. Autant d'équipements lourds et encombrants qui mangent donc de l'espace précieux.
IBIS bouleverse cette logique en concentrant toutes ces fonctions directement dans la batterie elle-même. Il n'y a donc plus besoin de composants séparés, puisque la batterie devient un système intelligent capable de gérer elle-même tous les flux électriques. Concrètement, elle peut alimenter le moteur, se recharger sur une borne, et même fournir du courant aux phares ou à la climatisation, le tout de manière optimisée.
Six années de recherche ont été nécessaires pour aboutir au fonctionnement d'IBIS. Derrière le concept, on retrouve une équipe franco-française de 25 experts, pilotée par Stellantis et Saft, avec l'appui du CNRS et de l'Université Paris-Saclay. Ensemble, ils ont d'abord testé le concept sur des installations fixes depuis 2022, avant de passer au prototype mobile que nous découvrons aujourd'hui.
Charge, espace : des bénéfices qui se voient et se ressentent
Première bonne nouvelle, la voiture, une nouvelle Peugeot E-3008 en l'occurrence, gagne en performances. La puissance bondit de 150 à 172 kW (+15%) avec la même batterie, tandis que l'efficacité énergétique progresse de 10% sur le cycle d'homologation WLTC. En clair, vous roulez plus loin avec la même charge.
Mais c'est sur le plan pratique que la différence se ressent vraiment. Le véhicule s'allège de 40 kg, et Stellantis libère jusqu'à 17 litres d'espace ! Cette place récupérée peut servir à agrandir l'habitacle ou le coffre, un luxe rare sur les électriques actuelles. Et nous le disions, la recharge s'en trouve aussi accélérée. Comptez 6 heures au lieu de 7 sur une borne de 7 kW, avec 10% d'énergie économisée au passage. On peut aussi évoquer le risque de panne, trois fois plus faible avec un véhicule qui reste opérationnel en cas de défaillance du mobile, grâce au contournement de ce dernier.
L'entretien devient également plus simple, sans tous ces composants séparés à surveiller. Et cerise sur le gâteau, les batteries usagées conservent mieux leur valeur pour une seconde vie dans d'autres applications. Cette technologie, qui est soutenue par le plan France 2030, vise à équiper les véhicules de série Stellantis d'ici 2030. Un vrai plus pour bousculer la concurrence internationale et repositionner l'Hexagone sur la carte de l'innovation automobile.