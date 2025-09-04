Le partenariat franco-taïwanais entre le CEA et ProLogium Technology aboutit à une innovation qui pourrait très vite compter dans l'industrie automobile électrique. Imaginez une batterie de voiture électrique qu'on pourrait ouvrir et réparer aussi facilement qu'on change une pile dans une télécommande. C'est précisément ce que proposent les chercheurs français ds deux entités, avec leur concept baptisé « Design-for-Disassembly », à traduire littéralement par conçue pour être démontée. Un nom barbare qui cache une idée simple : créer des modules de batterie qu'on peut entièrement démonter comme des Lego, sans rien casser ni découper, pour remplacer uniquement les éléments défectueux.