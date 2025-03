« Les performances des batteries lithium-ion ont pratiquement atteint leur plafond », constate le professeur Su-Il In du Daegu Gyeongbuk Institute of Science & Technology. La nécessité de les recharger de manière fréquente limite considérablement leur utilisation optimale dans certaines technologies de pointe et leur empreinte environnementale est catastrophique. Extraction minière délétère du lithium, processus de fabrication très énergivore et un recyclage final coûteux et parfois trop complexe pour être mené à bout.Des alternatives existent (batteries à l'aluminium ou au sodium-ion, par exemple), mais la batterie au lithium reste reine.

On pourrait presque dire qu'il s'agit là d'une impasse technologique, mais le professeur In et son équipe explorent une voie radicalement différente de celles citées précédemment : les batteries nucléaires ou plus spécifiquement les batteries bêtavoltaïques. Contrairement aux idées reçues, ces dispositifs ne fonctionnent pas comme des mini-centrales nucléaires, mais exploitent plutôt les particules de haute énergie émises par des matériaux radioactifs.