Notre dépendance aux batteries lithium-ion est de plus en plus questionnée. Si elles alimentent nos smartphones et ordinateurs portables, leur durée de vie limitée et leur impact environnemental posent problème. L'extraction du lithium, concentrée dans quelques régions du globe, engendre des tensions géopolitiques et des préoccupations écologiques grandissantes. Face à ces enjeux, la technologie sodium-ion émerge comme une alternative crédible et prometteuse, notamment en termes de longévité.