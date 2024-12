La recherche et l'innovation, c'est bien, mais l'exploitation, c'est mieux. Là encore, les scientifiques ont déjà la réponse. Ces diamants bourrés d'énergie pourraient révolutionner plusieurs secteurs utiles à nos sociétés, tout en préservant l'environnement.

Dans le domaine médical, les implants comme les stimulateurs cardiaques, les pompes à insuline ou les dispositifs neurologiques bénéficieraient d'une alimentation continue sans nécessité de chirurgie de remplacement.

Du côté de l'espace, des sondes comme Voyager 1, aujourd'hui limitées dans leur durée de communication, pourraient transmettre des données pendant des siècles. La science-fiction vit peut-être ses dernières heures avec la possibilité d'aller explorer des galaxies lointaines.

Quant à la sécurité et les surveillances, les capteurs autonomes, les systèmes de monitoring environnemental ou autres équipements isolés pourraient fonctionner indépendamment sans maintenance énergétique pendant des décennies.

L'industrie électronique serait métamorphosée : on pourrait imaginer des appareils sans contrainte de batterie, des objets connectés permanents et autoalimentés. L'obsolescence programmée pourrait reculer et faire place à une électronique plus durable et écoresponsable.

Autant que lorsque nos ancêtres ont découvert le feu, savoir que l'on pourrait se passer de recharger nos appareils et sans polluer la planète, ne serait-ce pas une nouvelle révolution ?