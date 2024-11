max6

Pour ce qui est des cartouches je ne sais pas (ça fait longtemps que j’ai renoncé à cette marque et de toute manière je suis passé au laser).

Par contre en ce qui concerne le fonctionnement du scanner j’en ai encore un exemple récent d’une « tout en un » HP que l’on m’avait amené pour test, finalement l’imprimante était bien cassé et le scanner ne fonctionnait plus non plus.

Ben oui quand on ne respecte pas les procédure et qu’on tire sur le papier en cas de blocage et qu’en plus on déplace le chariot à la main…

Sauf que, sous debian avec Xsane, le scanner était parfaitement fonctionnel.

Donc après l’avoir testé retour sous le Windows du propriétaire et là quelle que soient les manip le "logiciel merveilleux " d’HP répondait que le scanner était non fonctionnel…