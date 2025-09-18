Grâce à cette innovation, Panasonic espère consolider son partenariat avec Tesla, alors que la marque d’Elon Musk voit sa part de marché reculer face à une concurrence de plus en plus agressive, notamment en Chine.



D’autres acteurs travaillent aussi sur ce type de batterie mais Panasonic affirme viser un "niveau de capacité parmi les plus élevés au monde".



Le fabricant ambitionne aussi de réduire la part de nickel dans la composition des batteries, un métal à la fois coûteux et soumis à des tensions d’approvisionnement. Ce point reste cependant peu détaillé pour l’instant, tout comme le coût final de production de ces nouvelles cellules.