En travaillant sur une batterie sans anode, Panasonic promet une hausse d’autonomie de 25 % et un allègement significatif des packs. Un enjeu de taille pour son partenaire, qui n'est autre que Tesla.
Panasonic prépare une nouvelle génération de batteries qui pourrait bien changer la donne dans le secteur de l’électrique. L’entreprise japonaise a confirmé travailler sur une technologie “anode-free”, avec un objectif de commercialisation d’ici fin 2027.
Jusqu’à 145 km d’autonomie en plus sur un Tesla Model Y
L'idée de Panasonic derrière ce terme "anode free" n'est pas vraiment de se débarasser de l'anode, mais de la supprimer à l'étape de la fabrication. En effet, celle-ci se formerait plus tard, automatiquement, lors de la première charge grâce à un dépôt de lithium métallique. Cette création différée de l'anode aurait plusieurs avantages, notamment celui de libérer de l’espace à l’assemblage pour incorporer davantage de matériaux actifs du côté de la cathode, notamment le nickel, le cobalt et l’aluminium, sans pour autant augmenter le volume de la batterie.
Selon Panasonic, cette innovation augmenterait la capacité des batteries de 25 %. Autrement dit, ce serait plus d’énergie stockée à taille équivalente, ou bien une baisse significative du poids et du coût si l’autonomie reste inchangée. Appliqué à un véhicule comme le Tesla Model Y, cela représenterait un gain d’autonomie de 90 miles, soit près de 145 kilomètres, sans modifier la taille de la batterie.
Un atout de taille pour se démarquer
Grâce à cette innovation, Panasonic espère consolider son partenariat avec Tesla, alors que la marque d’Elon Musk voit sa part de marché reculer face à une concurrence de plus en plus agressive, notamment en Chine.
D’autres acteurs travaillent aussi sur ce type de batterie mais Panasonic affirme viser un "niveau de capacité parmi les plus élevés au monde".
Le fabricant ambitionne aussi de réduire la part de nickel dans la composition des batteries, un métal à la fois coûteux et soumis à des tensions d’approvisionnement. Ce point reste cependant peu détaillé pour l’instant, tout comme le coût final de production de ces nouvelles cellules.