Tesla va intéresser beaucoup de monde avec un nouveau modèle qui arriverait en Europe. Le géant américain arrive en effet avec une Model 3 au prix inédit !
Ceux qui apprécient Tesla ont dû ciller le mois dernier quand ils ont vu la marque appliquer une hausse de prix de 2 000 euros sur la Model 3. Résultat, cette version est dorénavant affichée à 41 999 euros, ce qui n'est pas particulièrement bon pour l'image de la marque quand, à côté, les constructeurs chinois attirent toujours plus. De quoi peut-être justifier l'arrivée de cette nouveauté Tesla.
La Tesla Model 3 Standard arriverait en Europe
Au mois d'octobre dernier, Tesla présentait aux États-Unis une version de sa Model 3 entrée de gamme, beaucoup moins chère que sa Model 3 Propulsion. Cette Model 3 Standard y est en effet disponible à un tarif en baisse de 5 500 dollars, à 36 990 dollars.
Une nouveauté qui n'est semble-t-il pas seulement destinée au pays d'outre-Atlantique, si l'on en croit Autoweek. Le média néerlandais annonce ainsi que ce modèle va être accessible sur le Vieux Continent, avec le même genre de réduction à la clé.
Une Model 3 Standard quasiment identique à la version Propulsion
Une réduction de 5 000 euros serait en effet appliquée par rapport au tarif de la Model 3 Propulsion, donnant pour la Model 3 Standard un prix de 36 999 euros. Autant dire qu'il s'agirait de la Tesla la moins chère que l'on pourrait s'offrir dans nos contrées.
Une chute des prix qui n'entraînerait pas pourtant derrière elle un recul des performances. Car les économies sont réalisées sur des accessoires, que ce soit la fin de l'écran arrière, de l'éclairage d'ambiance ou bien l'installation de sièges réalisés en grande majorité en tissu. Elle devrait par contre bénéficier de la même batterie que la version Propulsion, ce qui lui offrirait une autonomie analogue. On espère maintenant que cette information sera rapidement confirmée !