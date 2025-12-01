Au mois d'octobre dernier, Tesla présentait aux États-Unis une version de sa Model 3 entrée de gamme, beaucoup moins chère que sa Model 3 Propulsion. Cette Model 3 Standard y est en effet disponible à un tarif en baisse de 5 500 dollars, à 36 990 dollars.

Une nouveauté qui n'est semble-t-il pas seulement destinée au pays d'outre-Atlantique, si l'on en croit Autoweek. Le média néerlandais annonce ainsi que ce modèle va être accessible sur le Vieux Continent, avec le même genre de réduction à la clé.