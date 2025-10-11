De ce fait, l'autonomie est plutôt généreuse, avec pas moins de 534 km (WLTP) annoncés. À cela s'ajoute une recharge rapide de 175 kW chez nous, ainsi qu'un nouveau système d'amortissement sans oublier des roues de 18 pouces (contre 19" auparavant). À bord, on retrouve la batterie LFP de 64 kWh, mais avec un véhicule légèrement plus léger ici, d'une vingtaine de kilos environ.

Côté performances, cette Tesla Model Y Standard est capable de s'affranchir du 0 à 100 km/h en 7,2 secondes.