Tesla vient de lancer en France la nouvelle version « de base » de son SUV Model Y, et l'américain a du procéder à quelques sacrifices pour maintenir un prix inférieur à 40 000€.
Lancée tout récemment aux États-Unis, la nouvelle Tesla Model Y dite « Standard » arrive également en Europe, avec une nouvelle finition de base qui permet au SUV électrique d'afficher un tarif inédit, sous la barre psychologique des 40 000€.
La Tesla Model Y Standard aussi en Europe
Chez Tesla, on promet que cette nouvelle Model Y met l’accent sur les éléments essentiels pour les conducteurs : une autonomie généreuse, une grande polyvalence et des équipements pensés pour offrir confort et plaisir d’utilisation au quotidien.
De ce fait, l'autonomie est plutôt généreuse, avec pas moins de 534 km (WLTP) annoncés. À cela s'ajoute une recharge rapide de 175 kW chez nous, ainsi qu'un nouveau système d'amortissement sans oublier des roues de 18 pouces (contre 19" auparavant). À bord, on retrouve la batterie LFP de 64 kWh, mais avec un véhicule légèrement plus léger ici, d'une vingtaine de kilos environ.
Côté performances, cette Tesla Model Y Standard est capable de s'affranchir du 0 à 100 km/h en 7,2 secondes.
C'est du côté du design et des équipements que Tesla a fait quelques concessions avec cette Model Y Standard. Adieu la barre lumineuse entre les optiques à l'avant comme à l'arrière, et place donc à un look plus sobre.
À bord également, si cette Model Y conserve le très large écran tactile de 15,4" (39,1 cm de diagonale), ainsi que la majorité des fonctions inhérentes au constructeur, on fait l'impasse sur l'éclairage d'ambiance, sur le double vitrage intégral, sur le volant réglable électriquement, sur l'écran à l'arrière ou encore sur les sièges chauffants à l'arrière.
La console centrale est également modifiée, et les audiophiles à l'oreille absolue auront vite fait de remarquer que ce modèle est équipé de 7 haut-parleurs, au lieu de 9 sur le modèle Propulsion.
Prix et disponibilité
En France, la nouvelle Tesla Model Y est désormais proposée à partir de 39 990€, un tarif inédit pour ce modèle sur le marché français. Il s’agit en effet de la version la plus abordable jamais commercialisée dans la gamme Model Y.
À noter que ce modèle est assemblé en Europe, dans l'usine Tesla de Berlin, ce qui devrait lui ouvrir les portes du bonus écologique.
À titre de comparaison, la version Propulsion standard affichait auparavant un prix de 44 990€, ce qui représente une baisse significative de 5 000€. Une réduction qui place le SUV électrique de Tesla dans une position encore plus compétitive face à ses rivaux du segment.