Tesla a installé une batterie haute tension avec des cellules plus performantes. L'autonomie WLTP reste généreuse à 580 kilomètres. C'est 6 km de moins que la version Long Range à transmission intégrale, mais la différence demeure minime. Deux moteurs électriques animent l'ensemble.

À titre de comparaison avec la version Long Range AWD européenne, ce Performance gagne 1,3 seconde sur le 0-100 km/h. Sa vitesse de pointe progresse de 49 km/h. Tesla garde le secret sur la puissance exacte mais les résultats suffisent.

La garde au sol baisse de 16 millimètres et passe à 151 mm. Le poids augmente de 36 kg pour atteindre 2 033 kg. Ces ajustements améliorent le comportement sur route et l'aérodynamisme.