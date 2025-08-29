Tesla dévoile la version Performance de son Model Y revisité en Europe. Le crossover électrique gagne des performances sportives et une dotation premium qui le transforment complètement.
- Tesla lance le Model Y Performance en Europe, un crossover électrique qui mise sur la sportivité et le luxe.
- Avec un 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et une vitesse maximale de 250 km/h, il offre des performances impressionnantes.
- Ce modèle haut de gamme est proposé à 61 990 euros, incluant des équipements premium comme une suspension adaptative et un écran Ultra HD.
Tesla vient de présenter son Model Y Performance en Europe. Ce crossover électrique change de registre avec cette nouvelle version. Exit le profil familial tranquille, le modèle robuste ou la version au coût allégé, place à un véhicule nettement plus radical.
Le 0 à 100 km/h tombe à 3,5 secondes. La vitesse maximale grimpe à 250 km/h. Tesla a aussi revu tout l'équipement : suspension adaptative, sièges sport, écran central agrandi. Cette fois, le constructeur californien va bien plus loin qu'un simple restylage.
Le Model Y découvre les sensations fortes
Tesla a installé une batterie haute tension avec des cellules plus performantes. L'autonomie WLTP reste généreuse à 580 kilomètres. C'est 6 km de moins que la version Long Range à transmission intégrale, mais la différence demeure minime. Deux moteurs électriques animent l'ensemble.
À titre de comparaison avec la version Long Range AWD européenne, ce Performance gagne 1,3 seconde sur le 0-100 km/h. Sa vitesse de pointe progresse de 49 km/h. Tesla garde le secret sur la puissance exacte mais les résultats suffisent.
La garde au sol baisse de 16 millimètres et passe à 151 mm. Le poids augmente de 36 kg pour atteindre 2 033 kg. Ces ajustements améliorent le comportement sur route et l'aérodynamisme.
Du matériel haut de gamme partout
La suspension adaptative arrive enfin sur le Model Y. Elle s'adapte en temps réel aux conditions de route et au style de conduite. Plusieurs modes sont disponibles. Les autres versions du Model Y gardent leurs amortisseurs à fréquence sélective, moins sophistiqués.
L'écran central grandit. Il passe de 15,4 à 16 pouces et fonctionne en Ultra HD. La résolution progresse nettement. Tesla a ajouté des inserts en fibre de carbone dans l'habitacle. Les sièges avant deviennent sport avec extension cuisses. Réglage électrique, chauffage et climatisation sont inclus.
L'extérieur change aussi d'allure. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo de promotion publié sur le compte X de la marque, un kit carrosserie plus agressif fait son apparition avec un aileron arrière. Les jantes Arachnid 2.0 de 21 pouces sont les plus grandes jamais vues sur un Model Y. Tesla livre ce Performance avec un système audio 16 haut-parleurs en Europe.
Et pour finir avec la douloureuse, ce Model Y Performance coûte 61 990 euros, soit 9 000 euros de plus que le Long Range AWD. Les livraisons européennes commencent le mois prochain. Aucune date n'a été fixée pour les États-Unis.