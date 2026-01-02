Que l'on aime Elon Musk ou pas, Tesla a longtemps été le premier constructeur de voitures électriques au monde. Cependant, la Chine est sur le point de dépasser Tesla, si ce n'est déjà fait !
Le constructeur automobile chinois BYD devrait officiellement surpasser Tesla en volume de ventes de véhicules électriques sur l'année calendaire 2025, selon les données de ventes publiées par les deux entreprises.
Données de vente comparées
BYD a annoncé jeudi que les ventes de ses véhicules à batterie ont progressé de 28 % pour atteindre 2,26 millions d'unités en 2025.
Tesla n'a pas encore communiqué ses chiffres définitifs pour 2025. L'estimation moyenne compilée lundi anticipe 1,6 million de livraisons, soit une baisse d'environ 8 % par rapport à 2024. Cette projection placerait l'entreprise en recul pour la deuxième année consécutive.
|Constructeur
|Ventes/Livraisons 2025
|Évolution annuelle
|BYD
|2,26 millions (confirmé)
|+28 %
|Tesla
|~1,6 million (estimation)
|-8 % (estimé)
Note méthodologique : Tesla utilise le terme "livraisons" comme approximation des ventes. La définition précise de cette valeur n'est pas détaillée dans les communications aux actionnaires de l'entreprise.
Rira bien qui rira le dernier
Ce dépassement marque un bouleversement par rapport à la position exprimée par Elon Musk en 2011, lorsqu'il avait ri des produits BYD lors d'une interview Bloomberg. C'est maintenant le constructeur chinois qui doit sourire dans son coin, sans ricaner fièrement pour autant.
L'action Tesla a connu des variations marquées en 2025 :
- Chute au premier trimestre, attribuée à la concurrence des constructeurs chinois et aux répercussions des prises de position politiques de Musk
- Remontée récente avec un plus haut historique de clôture à 489,88 $ le mois dernier, après l'annonce de tests de véhicules sans conducteur à Austin, Texas
La corrélation entre les performances boursières et les volumes de ventes n'est pas linéaire. La valorisation de Tesla intègre des anticipations sur des activités au-delà de la vente de véhicules, notamment la conduite autonome.