Tesla est en ce moment prise dans une affaire qui pourrait entraîner une première. À savoir, une interdiction de vente en Californie !
Aux États-Unis, la Californie est, et de loin, l'État où l'on retrouve le plus de véhicules électriques, avec une électrification du réseau même particulièrement avancée. Autant dire qu'il s'agit du marché le plus important de ce pays pour tous les spécialistes du secteur. Alors, quand un fabricant est menacé de ne plus pouvoir y vendre, le dossier devient immédiatement sérieux. Et c'est ce que l'on doit penser du côté de Tesla aujourd'hui !
Tesla accusée de pratiques commerciales trompeuses
Et voilà une accusation de plus contre Tesla ! Cette fois, elle nous vient de la Californie, où le régulateur local, le Department of Motor Vehicles (DMV), accusait dès 2022 l'entreprise de pratiques commerciales trompeuses. Une réaction à la présentation par l'entreprise d'Elon Musk de son système Autopilot comme d'un système de « conduite entièrement autonome ».
Pour le DMV, cette phrase laissait penser que le logiciel de conduite assisté de Tesla avait atteint un stade d'autonomie bien plus élevé que celui permis actuellement. Une affirmation que vient de valider le juge en charge du dossier, selon une information de CNBC.
Vers une suspension de 30 jours ?
Résultat, le DMC a enjoint Tesla de changer sa communication pour rendre beaucoup plus clair le fait que ses véhicules équipés de l'Autopilot bénéficiaient d'un système seulement semi-autonome (classifié comme de niveau 2, sur une échelle possédant 5 niveaux). La société a 60 jours pour se conformer à cet ordre.
Et si au bout du délai imparti, les changements demandés n'étaient pas constatés par les autorités, eh bien, le DMV pourrait infliger une suspension des licences de vente de l'entreprise en Californie pour une période 30 jours (suspension qui pourrait même aller jusqu'à toucher les licences de production). Pour le moment, la seule réaction de Tesla a été de minimiser l'affaire, en la réduisant à une question de mots plus ou moins bien choisis.
