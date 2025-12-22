Et voilà une accusation de plus contre Tesla ! Cette fois, elle nous vient de la Californie, où le régulateur local, le Department of Motor Vehicles (DMV), accusait dès 2022 l'entreprise de pratiques commerciales trompeuses. Une réaction à la présentation par l'entreprise d'Elon Musk de son système Autopilot comme d'un système de « conduite entièrement autonome ».

Pour le DMV, cette phrase laissait penser que le logiciel de conduite assisté de Tesla avait atteint un stade d'autonomie bien plus élevé que celui permis actuellement. Une affirmation que vient de valider le juge en charge du dossier, selon une information de CNBC.