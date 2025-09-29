La Californie est particulièrement en avance dans le secteur des véhicules électriques. La preuve avec son infrastructure de recharge dédiée, qui est devenue aujourd'hui impressionnante.
Pour faire des voitures électriques le moyen de locomotion individuel du futur, il est nécessaire de compter un large réseau de bornes de recharge électrique. Une idée que la France a bien comprise, en développant ces dernières années un réseau, qui compte 2,5 millions de bornes de recharge à ce jour. Mais ailleurs, en Californie, on est déjà à un autre niveau !
La Californie compte dorénavant un nombre de bornes de recharge électrique 68% plus important que celui des pompes à essence
La Californie, c'est l'État américain des avancées technologiques, là où elles sont en général le plus souvent démocratisées le plus vite. Un constat qui semble se répéter avec les véhicules électriques, quand on voit l'état de son réseau de bornes de recharge électrique.
En effet, selon des chiffres fournis par la California Energy Commission (CEC), le Golden State compte aujourd'hui 201 180 bornes de recharge électrique (publiques et partagées). Un chiffre impressionnant, puisqu'il est 68% plus important que le nombre de pompes à essence dans le même État.
L'immense majorité de la population vit à côté d'une borne de recharge électrique
Un chiffre qui doit s'ajouter aux quelque 800 000 chargeurs installés au sein des foyers de Californie. Le gouverneur local, Gavin Newson, s'est ainsi félicité de l'état d'un tel réseau, précisant par ailleurs qu'en « Californie, 94 % de la population vit désormais à moins de 10 minutes d'une borne de recharge pour véhicules électriques ».
Et les autorités californiennes ne veulent pas s'arrêter à cette réussite. « Notre objectif est de faire en sorte que conduire un véhicule électrique soit un choix évident pour les Californiens. Ces véhicules sont agréables à conduire, ne nécessitent jamais de vidange d'huile, ne polluent pas et il est de plus en plus facile de les recharger grâce aux infrastructures publiques dédiées aux véhicules électriques » plaide la commissaire de la CEC, Nancy Skinner. Un exemple pour le reste du monde ?