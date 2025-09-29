La Californie, c'est l'État américain des avancées technologiques, là où elles sont en général le plus souvent démocratisées le plus vite. Un constat qui semble se répéter avec les véhicules électriques, quand on voit l'état de son réseau de bornes de recharge électrique.

En effet, selon des chiffres fournis par la California Energy Commission (CEC), le Golden State compte aujourd'hui 201 180 bornes de recharge électrique (publiques et partagées). Un chiffre impressionnant, puisqu'il est 68% plus important que le nombre de pompes à essence dans le même État.