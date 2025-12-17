Cela pendait au nez du constructeur depuis plusieurs années déjà. À maintes reprises, Tesla a été accusée d'induire les conducteurs en erreur en raison du langage utilisé pour décrire l'Autopilot et le Full Self-Driving (FSD). C'est notamment le cas du California Department of Motor Vehicles (DMV), l'autorité qui délivre les licences de vente et de fabrication automobile, qui a cette pratique dans le viseur depuis 2022. Et un juge vient de lui donner raison.