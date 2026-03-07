L’éligibilité de l’Alpine A290 au Coup de pouce bonifié permet aux particuliers, auto-entrepreneurs et entreprises individuelles remplissant les critères requis d’accéder à une aide renforcée. Le dispositif vient ainsi alléger de manière tangible le coût d’acquisition du modèle.

Un levier loin d’être anodin, quand on sait que le prix d’achat reste, avec la question de l’autonomie, l’un des principaux freins au passage à l’électrique. En réduisant l’investissement initial, cette bonification vise à rendre l’offre un peu plus compétitive encore, et à potentiellement accélérer l’adoption de véhicules électriques répondant aux exigences fixées par les pouvoirs publics.