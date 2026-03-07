Grâce à ses nouvelles batteries « made in France », l'Alpine A290 est désormais éligible au coup de pouce bonifié. Explications.
Bonne nouvelle si vous comptiez vous offrir une Alpine A290, puisque depuis ce mardi 3 mars 2026, la petite bombinette électrique est désormais éligible au « Coup de pouce bonifié », un dispositif de soutien à l'acquisition de véhicules électriques intégrant des critères renforcés de production européenne.
L'Alpine A290 éligible au « coup de pouce bonifié »
Depuis le 1er octobre dernier, le « coup de pouce bonifié » vient muscler les aides à l’achat automobile. Le dispositif cible les véhicules assemblés en zone économique européenne et dotés d’une batterie produite localement (cellules comme assemblage) afin de soutenir une filière plus souveraine.
Seuls les modèles répondant à divers critères très stricts, fixés par les pouvoirs publics peuvent en bénéficier. Et c'est le cas depuis peu de l'Alpine A290, grâce à sa batterie fabriquée en France.
Pour les acheteurs, ça change quoi ?
L’éligibilité de l’Alpine A290 au Coup de pouce bonifié permet aux particuliers, auto-entrepreneurs et entreprises individuelles remplissant les critères requis d’accéder à une aide renforcée. Le dispositif vient ainsi alléger de manière tangible le coût d’acquisition du modèle.
Un levier loin d’être anodin, quand on sait que le prix d’achat reste, avec la question de l’autonomie, l’un des principaux freins au passage à l’électrique. En réduisant l’investissement initial, cette bonification vise à rendre l’offre un peu plus compétitive encore, et à potentiellement accélérer l’adoption de véhicules électriques répondant aux exigences fixées par les pouvoirs publics.
Concrètement, pour les acheteurs, cela signifie un accès plus « abordable » à cette citadine sportive (et électrique), avec la possibilité de bénéficier d’un bonus désormais compris entre 4 830 et 7 650 euros (en fonction de la situation fiscale de l'acheteur).
Auparavant, cette aide financière oscillait entre 3 620 et 5 740 euros. Proposée à partir de 39 300 euros, l’Alpine A290, qui fut sacrée « Voiture de l’Année 2025 » rappelons-le, peut ainsi voir son tarif ramené à 31 650 euros, sous réserve d’éligibilité au montant maximal du dispositif.
Au-delà de l’aspect financier, la mesure s’inscrit aussi dans une logique de soutien renforcé à la transition énergétique. Elle vise à encourager l’adoption de modèles répondant aux critères industriels et environnementaux définis par les pouvoirs publics, tout en favorisant une production ancrée en Europe.