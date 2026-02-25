Renault vient d'annoncer que sa filiale Ampere, spécialisée dans les voitures électriques, venait de signer un contrat de partenariat avec l'entreprise espagnole Basquevolt. Ensemble, ils vont accélérer le développement de la technologie des batteries de lithium métal.

Selon le communiqué, celle-ci « représente un saut technologique majeur en matière de densité énergétique par rapport aux batteries lithium-ion actuelles à électrolyte liquide ». La base de cette nouvelle technique se trouve dans la combinaison de l'électrolyte polymère avec une anode avancée, ce qui permettra de « concevoir des packs batteries compacts et légers, dotés d'une stabilité thermique supérieure et de capacités de recharge rapide ».