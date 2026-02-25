Le géant français de l'automobile vient de signer un nouveau partenariat. Avec un objectif clair : développer une technologie qui fera baisser le coût de production des véhicules électriques !
Si Ampere connaît des moments difficiles, avec sa réintégration progressive au sein de Renault, cela ne veut pas dire que le constructeur français a abandonné toute ambition dans le secteur clé des voitures électriques. Bien au contraire, comme on peut le voir avec l'annonce de ce partenariat, qui va faire avancer la recherche sur un dossier particuièrement intéressant !
Ampere (Renault) et Basquevolt vont travailler sur une batterie au lithium metal
Renault vient d'annoncer que sa filiale Ampere, spécialisée dans les voitures électriques, venait de signer un contrat de partenariat avec l'entreprise espagnole Basquevolt. Ensemble, ils vont accélérer le développement de la technologie des batteries de lithium métal.
Selon le communiqué, celle-ci « représente un saut technologique majeur en matière de densité énergétique par rapport aux batteries lithium-ion actuelles à électrolyte liquide ». La base de cette nouvelle technique se trouve dans la combinaison de l'électrolyte polymère avec une anode avancée, ce qui permettra de « concevoir des packs batteries compacts et légers, dotés d'une stabilité thermique supérieure et de capacités de recharge rapide ».
Vers des batteries moins coûteuses à produire ?
Ici, on est dans le domaine des fameuses batteries solides, technologie sur laquelle les constructeurs chinois sont déjà bien avancés. Basquevolt de son côté a pour ambition de devenir le numéro 1 du secteur au niveau européen. Et si, on peut s'attendre avec ces batteries plus compactes et plus denses en énergie à de meilleures performances, il y a aussi un autre avantage ici : le coût de production.
« Grâce à son électrolyte polymère, les cellules peuvent être produites via un processus de fabrication plus simple et plus efficace. Cet avantage compétitif se traduira par environ 30 % d'investissement en capital en moins par GWh dans une gigafactory conventionnelle et 30 % d'énergie en moins par kWh produit » est-il ainsi affirmé. De quoi imaginer à l'avenir des voitures électriques bien moins chères ?