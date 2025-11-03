En s’en affranchissant, Renault ne cherche pas seulement à réduire ses coûts, le constructeur entend aussi reprendre la main sur sa chaîne d’approvisionnement, aujourd’hui largement dépendante de zones géopolitiquement instables et de circuits dominés par la Chine. Miser sur le manganèse, plus abondant et disponible en Europe, permettrait à terme de renforcer la souveraineté industrielle du continent dans le domaine stratégique des batteries. Au final, Renault pourrait produire des batteries plus éthiques, plus sûres, et surtout plus européennes dans leur conception.



Ampere et Stratus assurent que cette chimie combine la densité énergétique des batteries NMC (nickel-manganèse-cobalt) et la stabilité thermique des modèles LFP (lithium-fer-phosphate). Autrement dit, une batterie capable d’offrir une grande autonomie sans faire exploser les coûts, tout en gagnant en sécurité et en durabilité. Selon les estimations préliminaires, la densité énergétique pourrait même atteindre « jusqu’à deux fois celle » des packs actuels.